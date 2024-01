JO 2024 : Dupont enfin accueilli par sa nouvelle équipe

Axel Cornic

Ce début d’année 2024 est synonyme de changement de discipline pour Antoine Dupont, puisque le capitaine du XV de France a débuté sa préparation avec les Bleus du 7 dans l’espoir de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ses nouveaux coéquipiers semblent très heureux de pouvoir accueillir l’un des meilleurs joueurs de la planète !

Une nouvelle vie commence pour Antoine Dupont. Après la désillusion de la Coupe du monde et les semaines délicates qui ont suivi, le demi de mêlée a décidé de mettre de côté pendant quelques temps le XV pour s’adonner au 7, discipline des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris dans seulement quelques mois.

« On est très content d’accueillir Antoine »

Certains pensaient que son arrivée chez France 7 allait créer quelques problèmes, mais Paulin Riva semble plus qu’heureux de pouvoir accueillir Dupont. « On est préparés, de toute façon on a un gros événement qui nous attend et on a le circuit mondial qui nous prépare à ça » a expliqué le capitaine de septistes tricolores, au micro de RMC Sport . « On est très content d’accueillir Antoine et les autres joueurs qui vont nous rejoindre ou qui nous ont rejoint. C’est très positif pour le groupe, on avance tous ensemble. C'est assez excitant pour toute l’équipe et pour se préparer à l'événement de juillet ».

« À nous de tirer le maximum de chacun et de l’embarquer dans notre projet de jeu pour faire rayonner cette équipe de France »