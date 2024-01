Un joueur du XV de France se lâche sur Alldritt

Arnaud De Kanel

Eloigné des terrains de son propre chef depuis l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud, Grégory Alldritt a fait son retour sur la pelouse lors de la victoire du Stade Rochelais contre le Stade Toulousain. Un retour très attendu par son coéquipier en club chez les Bleus, Uini Atonio.

Gregory Alldritt est de retour ! Après deux mois de pause, le troisième ligne a fait son retour avec le Stade Rochelais ce week-end. Le natif de Toulouse était très attendu par ses coéquipiers, notamment par Uini Atonio. Le pilier du XV de France s'est confié sur le grand retour d'Alldritt.

«Greg est un très grand joueur»

« Ce n’est pas parce que Greg revient que l’on va gagner direct. Oui, ça fait du bien pour le groupe et le club mais on ne va pas lui mettre tout ça sur les épaules. Greg est un très grand joueur, il aime le club et cette équipe, on va le faire entrer tranquillement, sans lui mettre la pression. C'est à nous - qui sommes-là depuis deux, trois mois - de faire le job devant. Lui, il va amener en retour ce qu’il peut amener pour son premier match. C’est un mec professionnel. Il est venu le 25 décembre. Le 26, aussi. Il est toujours un petit peu en avance. Il savait qu'il allait reprendre avec nous le mercredi, il a fait quelques entraînements à part lundi et mardi pour être prêt à notre retour », a déclaré Uini Atonio dans un entretien accordé au Midi Olympique . Selon lui, Alldritt a parfaitement récupéré.

«Ça se voit qu'il est régénéré»