XV de France : Alldritt pousse un coup de gueule

Après une saison éprouvante aussi bien physiquement qu'émotionnellement, Gregory Alldritt a ressenti le besoin de prendre du repos après l'élimination du XV de France. Pas de retour avant 2024, le troisième ligne du Stade Rochelais a poussé un coup de gueule contre le projet de Coupe du monde des clubs, insistant sur la protection des joueurs.

Grégory Alldritt dit stop. Epuisé après sa saison avec le Stade Rochelais et son aventure avec le XV de France, le troisième ligne a décidé de couper jusqu'en 2024. « On fera le bilan à la fin. Mais je pense que c’était important que cela relève d’un choix personnel. J’ai pu choisir, en lien avec mon club, la durée de cette période. C’est quand même mieux que d’être contraint de ne pas jouer à cause d’une blessure. Je suis sûr qu’au final, ce sera une bonne décision », confiait-il à ce sujet la semaine passée. Par la même occasion, Alldritt en a profité pour pester contre le projet de Coupe du monde des clubs.

«Il ne faut pas non plus faire n’importe quoi»

Le numéro 8 du XV de France accorde beaucoup d'importance à la santé des joueurs. La cause médicale lui tient à cœur et il a de nouveau défendu les acteurs du jeu lundi dernier. « Le Mondial des clubs ? Il ne faut pas non plus faire n’importe quoi. Apparemment, on ne cherche pas à réduire le nombre de matchs au niveau international. Au contraire. La LNR doit prendre des décisions, comme celle qui vient d’être annoncée, de geler par exemple le Salary Cap pour avoir des effectifs suffisamment étoffés et de qualité, afin d’avoir des plages de repos et de travail. Il faut prendre des décisions pour protéger les joueurs et leur permettre de ne pas avoir à jouer tout au long de la saison », a déclaré Grégory Alldritt à Rugbyrama . Une fois ce coup de gueule poussé, le joueur du Stade Rochelais a donné de ses nouvelles, et elles sont plutôt bonnes.

«J’ai moins mal au genou, je n’ai plus de souci avec mon épaule, ni avec mon ischio»