XV de France : La décision radicale d’Alldritt

Elément indispensable du XV de France mais aussi du Stade Rochelais, Grégory Alldritt n'a pas eu le temps de souffler ces derniers mois. Entre le Tournoi des VI nations, le Top 14, la Champions Cup et la Coupe du monde, le troisième ligne est arrivé à bout de forces. Ainsi, il a donc décidé de s'éloigner des terrains au moins jusqu'au mois de janvier.

Grégory Alldritt ne semble pas être fait du même bois que tout le monde. Le troisième ligne star du XV de France n'est que très rarement blessé et ne rate quasiment aucun match grâce à sa capacité de résistance et de récupération impressionnante. Et forcément, Alldritt enchaine et ne se repose pas. Littéralement épuisé après la Coupe du monde, il va donc s'éloigner des terrains pendant quelques mois.

«Ce break, je l'ai en tête depuis un long moment»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Grégory Alldritt a révélé qu'il reprendra le rugby en janvier 2024. Il a discuté de cette longue pause avec son club bien avant la Coupe du monde. « Ce break, je l'ai en tête depuis un long moment. Depuis la Coupe du monde 2019 au Japon, j'ai beaucoup enchaîné, en ayant néanmoins la chance d'être peu blessé. Je touche du bois. Les discussions sur l'éventualité de faire une pause de deux mois après la Coupe du monde ont débuté avec mon manager Ronan O'Gara à la suite du titre en Coupe d'Europe (27-26 face au Leinster), fin mai », a déclaré Grégory Alldritt. Requête acceptée par le Stade Rochelais.

«Pouvoir me régénérer physiquement»