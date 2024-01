XV de France : Une première bataille perdue par Fabien Galthié ?

Axel Cornic

La désillusion de la Coupe du monde a égratigné l’image de Fabien Galthié, qui semblait pouvoir être l’élu capable d’offrir à la France son premier trophée Webb Ellis. Cela s’est notamment traduit par un changement dans le rapport avec les clubs de Top 14, qui ont estimé avoir fourni énormément d’efforts ces quatre dernières années... pour rien.

Lors de son arrivée en 2019, Fabien Galthié a réussi à bénéficier d’avantage qu’aucun de ses prédécesseurs n’a jamais eu. Cela s’est notamment traduit par un énorme groupe à sa disposition avec au minimum 42 joueurs pour préparer chaque match, ce qui a évidemment fait grincer des dents en Top 14.

Un après Coupe du monde délicat à gérer

L’élimination en quart de finale de la Coupe du monde a montré que ces efforts faits par les écuries françaises n’avaient en quelque sorte servi à rien, puisque Fabien Galthié a échoué exactement au même stade que ses prédécesseurs au poste de sélectionneur du XV de France. Avec un contrat jusqu’en 2028, il va toutefois avoir une nouvelle chance, mais avec quels moyens ? Car les clubs de Top 14 ont laissé entendre qu’ils n’étaient plus disposés à laisser filer leurs joueurs en nombre !

34 joueurs plutôt que 42 pour Fabien Galthié