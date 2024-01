XV de France : Une star de Galthié annonce du lourd

La rédaction

Après la frustrante élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, Grégory Alldritt avait décidé de mettre sa carrière sportive entre parenthèses afin de se reposer. Revenu sur les pelouses du Top 14 fin décembre, le troisième-ligne de La Rochelle et du XV de France prépare du lourd. Notamment en vue du Tournoi des 6 Nations ?

C'est une décision qui avait surpris pas mal de monde. Après la courte défaite du XV de France face à l'Afrique du sud (29-28) en quarts de finale de la Coupe du monde le 15 octobre dernier, Grégory Alldritt avait fait le choix, en accord avec son club de La Rochelle, de faire une courte pause dans sa carrière sportive dans l'optique de prendre un peu de repos.

XV de France : Comme Antoine Dupont, ils ont pris tous les risques https://t.co/DL6K8ZsC3j pic.twitter.com/lsuaHg7dez — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Alldritt est revenu aux affaires plus tôt que prévu

Pierre angulaire de La Rochelle depuis plusieurs années maintenant, le troisième-ligne du XV de France a beaucoup manqué à son club, en crise de résultats en son absence, mais surtout à ses supporters. Alors qu'il était censé reprendre le chemin des terrains courant janvier, Grégory Alldritt a finalement rechaussé les crampons lors de la nette victoire face au Stade Toulousain (29-8), le 30 décembre dernier.

«Ce n'était pas dans une optique d'en faire moins ; au contraire, c'est pour pouvoir en faire plus après»