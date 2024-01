XV de France : Il règle ses comptes avec Antoine Dupont

La rédaction

Après la traumatisante élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, Antoine Dupont n'a pas caché sa frustration en conférence de presse, n'hésitant pas à remettre en question l'arbitrage de Ben O'Keefe. En tout cas, pour Joël Jutge, responsable des arbitres à World Rugby, le demi de mêlée et capitaine des Bleus n'aurait jamais dû réagir de la sorte.

Un rêve anéanti. Alors que le XV de France n'a jamais semblé paru aussi armé pour soulever sa première Coupe du monde, l'Afrique du sud en a décidé autrement, s'imposant, contre toute attente, par la plus petite des marges (29-28) en quarts de finale. Une énième désillusion du rugby tricolore.

6 Nations : Un nouveau coup dur pour Galthié et le XV de France ? https://t.co/tsCPeZJfLC pic.twitter.com/0Zw07nNYdk — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Dupont critique l'arbitrage du quarts de finale

A l'issue de la rencontre, le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, n'avait pas pu masquer sa colère. Selon le Toulousain, l'arbitre du match, Ben O'Keefe, avait influé sur la défaite des Bleus. « Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité, a poursuivi le demi de mêlée français. Quand il y a une avancée de 60 mètres et qu'on nous ralentit un ruck, ce sont quand même des choses faciles à siffler. Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu » , avait-il commenté.

« Je ne peux pas cautionner ce qu’a dit Antoine Dupont »