XV de France : Galthié annonce du lourd après la Coupe du Monde

Après son raté au dernier Mondial de rugby, Fabien Galthié, conforté à son poste, se projette sur le prochain Tournoi des Six Nations, dont le coup d'envoi aura lieu le 2 février prochain. Deuxième la saison dernière, le XV de France espère relever la tête et inscrire une nouvelle ligne à son palmarès.

Une victoire au Tournoi des Six Nations n'effacera pas les larmes et la déception après la défaite en quart de finale du Mondial. Mais elle pourrait redonner du baume au cœur à un groupe, qui débute un nouveau cycle. Désormais, cap sur 2027. Critiqué ces dernières semaines, Fabien Galthié a été conforté à son poste de sélectionneur du XV de France et aura la lourde tâche de mener ses joueurs vers la victoire. La rentrée des Bleus aura lieu le 2 février prochain, face à l'Irlande, tenante du titre, mais qui reste, aussi, sur une défaite frustrante face à la Nouvelle-Zélande (24-28).

Galthié se projette sur le prochain tournoi des Six Nations

Questionné par L'Equipe ce mercredi, Galthié veut définitivement tourner la page Mondial et se concentrer sur les prochains objectifs du XV de France. « C'est vrai que nous avons perdu en quarts. Ce n'était pas notre objectif, mais l'équipe de France a 70 % de victoires sur les deux premières années, et 90 % sur les deux suivantes. La dynamique est très puissante et il n'y a pas de raison qu'elle ne le reste pas. Pour ce premier match contre l'Irlande, le 2 février, je ressens la même attente que le 2 février 2020, mais avec une passion exacerbée. Cette équipe de France rayonne » a confié le sélectionneur.

« Nous préparons chaque match pour le gagner »