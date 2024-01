XV de France : Ntamack se lâche sur Galthié

Arnaud De Kanel

Absent de la dernière Coupe du monde en raison d'une blessure au genou, Romain Ntamack a suivi de près le parcours du XV de France et il n'en reste pas moins un joueur clé. Après l'élimination des Bleus, certains se demandaient si Fabien Galthié était encore l'homme de la situation. L'ouvreur avait affirmé que oui, et il l'a de nouveau martelé.

« Il n'y a pas de débat sur son avenir à la tête de l'équipe de France. Cette élimination ne doit pas remettre en cause tout le travail fait, tout ce qu'il a apporté depuis quatre ans. C'est l'homme de la situation . » En prononçant ses mots sur RTL au mois de novembre, Romain Ntamack avait soutenu Fabien Galthié qui faisait l'objet de nombreuses critiques après l'élimination du XV de France. Et deux mois plus tard, son discours n'a pas changé.

XV de France : En direct, il confirme une excellente nouvelle pour Galthié https://t.co/soFTVShaxL pic.twitter.com/KTvY8gahf2 — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

«Ce n’est pas un échec en quart qui doit remettre en cause les quatre années de travail réalisées par Fabien et son staff»

« Oui, c’est ce que je pensais à ce moment-là et ce que je pense toujours », a déclaré Romain Ntamack dans un entretien accordé au Midi Olympique , faisant référence à sa déclaration sur Fabien Galthié sur RTL . « Ce n’est pas un échec en quart de finale, surtout avec le scénario que l’on connaît, qui doit remettre en cause les quatre années de travail réalisées par Fabien et son staff », a ajouté l'ouvreur. Il prend notamment l'exemple de Graham Henry avec les All Blacks.

«Ça ne sert à rien de tout changer quand il y a un grain de sable dans la machine»