Rugby : Bernard Laporte relance un clash qui fait le buzz !

La guerre des mots entre Amélie Oudéa-Castéra et Bernard Laporte n’est pas près de se terminer. Critiqué par la ministre des Sports, le directeur du rugby de Montpellier n’a pas manqué de lui répondre, pointant notamment du doigt son bilan dans l’équipe gouvernementale en plein remaniement.

Bernard Laporte n’a pas aimé la sortie d’Amélie Oudéa-Castéra et le fait savoir. Le week-end dernier, la ministre des Sports s’interrogeait sur le choix de l’ancien président de la FFR de rejoindre Montpellier, le club de Mohed Altrad avec qui il avait été condamné en décembre 2022. « Est-ce que Montpellier était le meilleur des choix ? Je n'en suis pas sûre. Dans la mesure où il y a, dans ses liens avec Altrad, des éléments qui ont été mis en avant par le juge avec des faits de corruption dans leur relation à tous les deux », a-t-elle confié au micro de RMC , tout en critiquant son bilan à la tête de la Fédération française de rugby : « Je peux rappeler que c'est sous sa présidence que la présence française a reculé. On a été très largement absent dans les premiers temps du dossier Nations Cup alors qu'il fallait veiller aux problèmes des doublons avec le Top 14. On aurait pu peser ou influer sur le cours des choses. Florian Grill (le nouveau président de la FFR) s'est énormément mobilisé pour reconstruire des tas de liens de confiance qui avaient été écornés pendant ces mois de 2022. » Des propos qui n’ont pas du tout plu à Bernard Laporte.

« Dans trois ans, plus personne ne parlera d’elle »

Interrogé par le Midi-Libre , Bernard Laporte a sorti la sulfateuse. « J’y étais avant elle (au ministère des Sports). Dans trois ans, plus personne ne parlera d’elle, je connais l’histoire (rires). Ils oublient qu’ils sont de passage , a répondu le directeur du rugby de Montpellier. Apparemment, elle est ambitieuse. Elle se verrait présidente de la République. Je ne voterai pas pour elle, je vous le dis de suite (rires). » Les relations entre les deux sont houleuses depuis un certain temps, alors que la ministre avait notamment fait pression pour sa mise en retrait de la présidence de la FFR après sa condamnation pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux. Lui et Mohed Altrad ont fait appel.

Oudéa-Castéra bien parti pour rester ministre des Sports