Rugby - 6 Nations : Le XV de France grand favori ?

Axel Cornic

Le 2 février, le XV de France de Fabien Galthié va ouvrir une nouvelle page de son histoire après la désillusion de la Coupe du monde. Et ça commencera très fort, puisque les Bleus vont affronter l’Irlande pour leur entrée en jeu dans ce Tournoi des 6 Nations, avant de se tourner vers l’Écosse et l’Italie.

L’élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud est encore dans toutes les têtes et la seule solution pour définitivement l’oublier, c’est de renouer avec la victoire. Et pourquoi pas dès le Tournoi des 6 Nations 2024, qui débutera dans seulement quelques jours ? En tout cas, avant le début de la compétition le 2 février prochain, les Bleus ont des grandes chances d’y croire, puisque la plupart des observateurs les placent favoris avec les Irlandais.

L’UBB et Toulouse, ça marche très fort

Les Tournois post-Coupe du monde n’ont pas toujours réussi au XV de France, mais celui-ci pourrait être différent. Les Bleus arrivent en effet avec des armes importantes, surtout en ce qui concerne une ligne de trois-quarts qui pourrait avoir un fort accent bordelais. Que ce soit Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert et même la nouvelle pépite Nicolas Depoortère, la folie de l’UBB a déferlé sur l’équipe de France. Le staff de Fabien Galthié pourrait décider de surfer sur la belle lancée des hommes de Yannick Bru, qui ont réalisé de très belles choses en Champions Cup. Même son de cloche pour le Stade Toulousain, qui a tourné à minimum 40 points sur la scène internationale et qui a livré plusieurs cadres en dépit des absences d'Antoine Dupont et de Romain Ntamack. C'est le cas de Thomas Ramos, l’un des meilleurs buteurs du circuit mondial.

Meafou et Jelonch les couacs de dernière minute, mais...

Devant, on retrouve également certains des titulaires qui ont fait la renommé du XV de France ces quatre dernières années avec Cyril Baille ou encore les talonneurs Peato Mauvaka et Julien Marchand. Seul hic, les deux forfaits coup sur coup d’Anthony Jelonch et d’Emmanuel Meafou. Le premier va devoir carrément faire une croix sur sa saison puisqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, tandis que le second devrait simplement être indisponible pour la première rencontre du 6 Nations face à l’Irlande, même si une absence entre trois et quatre semaines est annoncée. Pour remplacer Jelonch, la FFR a annoncé ce lundi la convocation d’Alexandre Roumat, son coéquipier au Stade Toulousain qui est logiquement recompensé de son excellente première partie de saison. En ce qui concerne Meafou, son remplaçant sera Paul Willemse, deuxième-ligne du MHR titulaire lors du Grand Chelem 2022 et membre de l’équipe type du Tournoi cette année-là.

L’Angleterre et l’Irlande à la maison