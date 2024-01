XV de France : Galthié réserve une surprise de dernière minute ?

Axel Cornic

A seulement quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations 2024, le XV de France a vu un cadre déclarer forfait avec Anthony Jelonch, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. C’est un gros coup dur pour Fabien Galthié, qui va désormais devoir trouver une solution pour remplacer le joueur du Stade Toulousain.

Il ne manquait plus que ça. Déjà fragilisé par les blessures de Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros, Thibaud Flament et évidement de Romain Ntamack, le XV de France a dû dire adieu à un nouveau cadre. C’est Anthony Jelonch, qui moins d’un an après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche a été victime d’exactement la même blessure… au genou droit.

Jelonch out pour le reste de la saison

Cet été, le joueur du Stade Toulousain avait fait une véritable course contre la montre afin de revenir à temps pour la Coupe du monde. A l’époque, il s’était blessé lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2023 lors de la rencontre contre l’Écosse (32-21) et avait déjoué tous les pronostic pour finalement être apte juste avant le Mondial. Cette fois, le miracle n’est pas possible et Jelonch se dirige donc vers une fin de saison pure et simple.

Une nouvelle troisième-ligne

Reste désormais à savoir qui va le remplacer, alors que le XV de France disputera son premier match le 2 févier prochain à Marseille, face à l’Irlande. La solution la plus évidente semblait être la titularisation de François Cros aux côtés de Grégory Alldritt et de Charles Ollivon, mais Fabien Galthié aurait pu faire appel à Esteban Abadie, impressionnant avec le RCT depuis le début de la saison. Paul Boudehent aurait également pu profiter de la blessure de Jelonch, puisqu’il a l’avantage d’évoluer en troisième-ligne aile comme en troisième-ligne centre.

Et maintenant Meafou ?