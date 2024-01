XV de France : Un nouveau crack pour Galthié, «l’un des plus beaux jours de ma vie»

Axel Cornic

On connait la liste des 34 joueurs qui vont préparer le Tournoi des 6 Nations 2024 et Fabien Galthié a décidé d’ouvrir son groupe à des jeunes pépites, comme Nicolas Depoortère. Le trois-quart centre est l’un des meilleurs joueurs de cette première partie de saison, porté par l’excellente lancée d’un UBB qui cartonne en Top 14 comme en Champions Cup.

Les Tournois des 6 Nations post-Coupe du monde sont souvent le point de départ d’un tout nouveau projet pour les équipes engagées. Le XV de France ne fait pas exception et Fabien Galthié a la chance de pouvoir compter sur un vivier de talents brillants, qui ne demandent qu’à s’exprimer au plus haut niveau.

« Avant je regardais à la télé les Bleus jouer et maintenant, je suis à leur place »

C’est le cas de Nicolas Depoortère, Champion du monde U20 qui réalise d’excellentes choses avec l’UBB cette saison... et qui semble être aux anges après sa première convocation chez les grands. « Je suis super content. Je n'arrive pas à m'en rendre compte. C'est un rêve de gosse. Un des plus beaux rêves qu'on peut avoir (...) Je ne réalise pas vraiment » a expliqué le trois-quart centre de 21 ans, pour L’Equipe . « Avant je regardais à la télé les Bleus jouer et maintenant, je suis à leur place. Je vais me battre pour continuer à rester dans cette liste. Le travail paye à Bordeaux, où je suis bien entouré. Je suis confiant et j'arrive à mettre mon jeu bien en place ».

« J'avais des étoiles dans les yeux, je tremblais un peu »