XV de France : La grande surprise de Galthié sort du silence

Axel Cornic

Fabien Galthié a livré la liste des 34 joueurs qui vont préparer le Tournoi des 6 Nations 2024, qui ouvrira ses portes le 2 février avec un choc très attendu entre la France et l’Irlande. On y retrouve plusieurs surprises avec notamment Antoine Gibert du Racing 92, qui a doublé Antoine Hastoy et se place désormais comme doublure de Matthieu Jalibert avec le XV de France.

On connait désormais tous les noms des joueurs qui vont avoir une chance disputer le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Fabien Galthié a déjoué certains pronostics, avec notamment plusieurs novices qui pourraient fêter leur première sélection.

XV de France : Galthié choisit le successeur de Dupont, Alldritt va halluciner https://t.co/cypG5HK9Li pic.twitter.com/tOhoX0Kmdi — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« J'étais très stressé parce que je m'étais pris au jeu »

C’est le cas d’Antoine Gibert, qui a raconté à L’Equipe comment il a appris cette grande nouvelle. « Patrick (Arlettaz, coach de l'attaque des Bleus) m'a appelé hier après-midi (mardi). J'étais très stressé parce que je m'étais pris au jeu. J'essayais déjà de me dire que c'était bien qu'on parle de moi, ce qui n'était jamais arrivé, et qu'il fallait que je redouble d'effort pour être appelé » a expliqué l’ouvreur du Racing 92. « Au final, il y a eu cette bonne nouvelle et j'étais vraiment beaucoup trop content. C'est incroyable ».

« J'ai coupé le micro et gesticulé dans tous les sens »