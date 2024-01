XV de France : Galthié valide la décision d’Alldritt

Arnaud De Kanel

Epuisé aussi bien physiquement que psychologiquement, Gregory Alldritt prenait la décision de faire un break avec le rugby juste après la défaite du XV de France contre l'Afrique du Sud. Un choix fort salué par beaucoup de joueurs à l'instar de Romain Ntamack, mais également par son sélectionneur Fabien Galthié.

« L'idée était de pouvoir me régénérer physiquement. J'ai de l'arthrose au genou droit. Rien de très grave. Je vais le soigner et renforcer les muscles qui l'entourent. Quand vous enchaînez tous les week-ends, c'est impossible », expliquait Grégory Alldritt début novembre pour expliquer sa décision de stopper le rugby pendant deux mois. Depuis, la parole se libère et les joueurs montent au créneau pour dénoncer un calendrier trop chargé. Fabien Gatlhié est conscient que les joueurs sont épuisés et il félicite le Stade Rochelais d'avoir accepté la requête de son troisième ligne.



«Quand je vois le break de Greg, il faut féliciter son club»

« A qui je compte proposer un break ? J'ai des idées, mais je ne vous donnerai pas les noms. Tout ça se fera en co-construction avec eux, en pleine confiance et en pleine conscience. Quand on est un joueur, on ne veut pas lâcher cette sélection. Quand je vois le break de Greg (Alldritt), il faut féliciter son club de La Rochelle », a déclaré Fabien Galthié dans un entretien accordé à L'Equipe . Le sélectionneur du XV de France est favorable à ce genre de décisions pour que les joueurs reviennent plus forts qu'avant.

«Ce sera toujours un bénéfice pour l'équipe de France et pour les joueurs»