Le rugby français en faillite, des conséquences désastreuses pour le XV de France ?

Le résultat de la dernière Coupe du monde n’était pas celui attendu pour le XV de France, mais les amateurs du rugby tricolore commencent à digérer tant bien que mal l’échec. Ce qui pourrait être bien plus grave est toutefois l’impact financier de cette compétition, puisque la Fédération français de rugby n’a pas vraiment gagné d’argent… bien au contraire !

Lors que l’attribution de la Coupe du monde à la France, en 2017, Bernard Laporte promettait monts et merveilles. Celui qui était à l’époque président de la Fédération française de rugby avait annoncé des retombées entre les 50 et 70M€ pour les instances, mais force est de constater que le résultat est bien en deçà des attentes.

« La Fédération pourrait aller jusqu’à perdre de l’argent »

Car son successeur expliquait dès décembre 2023, donc à peine un mois après la fin de ce Mondial, que la FFR avait engrangé un bénéfice net de 5M€, soit dix fois moins que les prédictions de Laporte. La faute vraisemblablement au système d’invitation VIP mis en place par Claude Atcher, ancien directeur général du comité d’organisation de la Coupe du monde 2023. « Ces hospitalités ont été acquises au prix de 82 millions d’euros. C’est deux fois plus que ce que les autres nations candidates avaient mis sur la table ! Ce n’est pas qu’on a mal vendu, mais que cela a été très, très mal acheté » avait déclaré Florian Grill, ajoutant que « la Fédération pourrait aller jusqu’à perdre de l’argent si l’agence agréée était défaillante ».

La FFR pourrait effectivement perdre jusqu’à 7M€

Et c’est finalement ce qui pourrait bien se passer ! D’après les informations de RMC Sport , la FFR pourrait perdre jusqu’à 7M€ et si bénéfice il y a, il ne dépasserait pas les 2M€. Car l’une des agences qui s’occupait de ces prestations VIP, du nom de Daimani, aurait tout simplement déposé le bilan. « Depuis 2007, toutes les Coupes du Monde rapportent entre 30 et 60 millions d’euros à la Fédération organisatrice. Pour la FFR le risque est d’avoir des pertes » explique-t-on au sein de l’instance française. « Quand on pense que Claude Atcher déclarait avant la candidature que le résultat global de la Coupe du Monde serait de 200 millions d’euros... On est loin du compte ».

Un impact sur le XV de France ?

Cette situation est encore plus grave compte tenu du déficit qui frappe déjà la FFR et qui s’élèverait selon son président Florian Grill à pas moins de 40M€. Cela pourrait d’ailleurs avoir un impact assez important sur le XV de France à plusieurs niveaux, avec la conséquence la moins contraignante qui serait un retour permanent au CNR de Marcoussis, au lieu par exemple de multiplier les lieux de stage comme a pu le faire Fabien Galthié depuis son arrivée à la tête de la sélection. La conséquence plus grave pourrait plutôt concerner les joueurs et les moyens mis à disposition du staff du XV de France.