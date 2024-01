XV de France : Le nouvel ovni de Galthié s’enflamme pour Dupont

Axel Cornic

Ce mercredi 17 janvier, Fabien Galthié va donner la liste des joueurs appelé à préparer le Tournoi des 6 Nations 2024 et il y a des grandes chances d’y voir Emmanuel Meafou. Ce dernier, qui a récemment été naturalisé français,ne devrait pas être dépaysé puisqu’il côtoie déjà plusieurs internationaux tricolores dans son club du Stade Toulousain.

Dans quelques jours, la première page post-Coupe du monde sera écrite. Fabien Galthié va en effet livrer un groupe élargi de joueurs pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 2 février par un énorme choc entre la France et l’Irlande. On devrait retrouver quelques nouveaux visages, dont celui d’un certain Emmanuel Meafou.

« Antoine Dupont ne parle jamais de lui »

Bien connu et surtout craint par les défenses de Top 14, le deuxième-ligné d’origine néo-zélandais, samoane et australienne a déjà eu un avant-goût du XV de France, puisqu’il évolue aux côtés de plusieurs stars françaises… dont Antoine Dupont. « C’est un plaisir d’être avec ces joueurs énormes. Mais ils sont tous très humbles. Un joueur comme Antoine Dupont, que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur du monde, ne parle jamais de lui. Il ne parle jamais de son jeu » a expliqué Meafou, au micro de RMC Sport . « Il est très fort mais il donne toujours beaucoup pour ceux qui sont autour de lui. C’est la même chose avec Romain (Ntamack), Thibaud (Flament), François (Cros), "Cissou" (Cyril Baille). Et ça me touche beaucoup ».

« C’est un "special one" »