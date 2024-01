XV de France : Galthié lâché par une autre star après Dupont, elle répond

Axel Cornic

Ce Tournoi des 6 Nations aura plusieurs absents de taille comme Owen Farrell pour l’Angleterre, mais surtout Antoine Dupont pour la France. La star des Bleus a en effet décidé de mettre entre parenthèses le XV pour s’adonner au rugby à 7, dans l’espoir de pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Certains voulaient voir la meilleure équipe possible au Tournoi des 6 Nations 2024, pour effacer la désillusion de la dernière Coupe du monde. Les meilleurs tricolores seront là, mais il manquera tout de même le capitaine du XV de France. Car depuis début janvier, Antoine Dupont s’entraine au rugby à 7, avec pour objectif les prochains Jeux Olympiques.

XV de France : Galthié annonce du lourd après la Coupe du Monde https://t.co/fNuWquBTv3 pic.twitter.com/UnStrRKK4t — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

« L’équipe de France, ce n’est pas à la carte, on ne choisit pas »

Certains auraient voulu l’imiter, comme par exemple Damian Penaud. Autre cadre de la sélection Grégory Alldritt n’est lui pas candidat pour le 7, mais il a récemment profité de plusieurs mois de repos après la Coupe du monde et aurait peut-être pu être tenté de faire l’impasse sur le 6 Nations. « Ça n’a pas été évoqué parce que, déjà, l’équipe de France, ce n’est pas à la carte, on ne choisit pas. Déjà, il faut avoir la chance d’être sélectionné » a confié le troisième-ligne du XV de France, d’après RMC Sport .

« Je suis toujours impatient d’avoir les listes »