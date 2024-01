XV de France : Terrible désillusion pour le nouvel ovni de Galthié

Arnaud De Kanel

Du rêve au cauchemar. Après avoir raté la Coupe du monde il y a quatre mois, Emmanuel Meafou avait hâte de faire ses grands débuts avec le XV de France face à l'Irlande, lui qui a été naturalisé en novembre dernier. Convoqué par Fabien Galthié mercredi, il est contraint de déclarer forfait pour le premier match du Tournoi des VI Nations.

On pouvait difficilement faire plus impatient qu'Emmanuel Meafou depuis mercredi, jour de l'annonce de la liste de Fabien Galthié dans laquelle il figurait pour la première fois de sa jeune carrière. « Si je suis dans le XV de départ, lorsque j’enfilerai le maillot bleu, ce sera un moment très fort, comme chanter la Marseillaise. Mais au fond de moi, j’aurai envie d’accélérer le temps pour me retrouver sur la pelouse et voir le ballon s’envoler dans les airs. À ce moment-là, je serai officiellement un joueur international français », avait-il confié dans les colonnes du Midi Olympique . Mais une blessure vient tout gâcher.



Meafou forfait contre l'Irlande

L'ovni Emmanuel Meafou ne fera pas ses débuts avec le XV de France contre l'Irlande. Touché lors du match contre Bath ce week-end avec le Stade Toulousain, le deuxième ligne souffre du genou. « Emmanuel semble souffrir d'une entorse de grade 2 du ligament latéral externe. Il est donc forfait dans l'immédiat et pour un délai plus ou moins long » a précisé Fabien Galthié en conférence de presse. Il se pourrait même que sa blessure soit plus grave que prévue.

VI Nations compromis pour Meafou