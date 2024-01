6 Nations - XV de France : Nouvelle crainte pour Galthié ?

Axel Cornic

Le premier match du Tournoi des 6 Nations approche à grands pas pour le XV de France, avec un choc très attendu contre l’Irlande, au Vélodrome de Marseille. Et après les forfaits des dernières semaines, Fabien Galthié et son staff doivent craindre plus que tout une nouvelle blessure d’un cadre de l’équipe.

Décidément, une malédiction a frappé le XV de France. Depuis quasiment un an, des multiples blessures plus ou moins graves ont touché les cadres de Fabien Galthié en commençant en mars 2023 par Anthony Jelonch, qui a bien failli ne pas disputer la Coupe du monde. Cela a continué avec Romain Ntamack, Paul Willemse ou encore Julien Marchand et ne s’est pas vraiment arrêté depuis le début de l’année 2024.

Rugby - 6 Nations : L’Angleterre outsider crédible ? https://t.co/xASMA4G4H5 pic.twitter.com/yLnxGaBp3X — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

C’est l’hécatombe pour la France

Car Galthié a été contraint de faire une croix sur les grands débuts d’Emmanuel Meafou, qui n’est pas disponible pour la première journée du Tournoi des 6 Nations. Mais le coup le plus dur concerne Jelonch, qui moins d’un an après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, a été victime d’exactement la même blessure au genou droit et est donc out pour le reste de la saison. Pour ne rien arranger, le XV de France a également perdu Thibaud Flament, Pierre Bourgarit et Jean-Baptiste Gros.

Jalibert ménagé ce mercredi