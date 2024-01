Le XV de France a trouvé «le meilleur du monde»

Arnaud De Kanel

Le XV de France donne rendez-vous au stade Vélodrome samedi pour affronter l'Irlande dans le premier gros choc du Tournoi des VI Nations, le premier match depuis l'élimination en Coupe du monde. Et alors que les premières tendances de la composition d'équipe commence à se dessiner, Romain Taofifenua devrait de nouveau être présent sur le banc pour apporter son impact en fin de rencontre. William Servat estime que c'est le «meilleur du monde» dans ce domaine.

« Les joueurs étaient contents de se revoir. Les regards et les sourires ne mentent pas. Ce groupe France a toujours bien vécu et ce sera encore le cas, durant les années à venir. On attend néanmoins de nos garçons une détermination encore plus grande qu’elle ne le fut lors de la Coupe du monde. » Si l'on en croit cette sortie de William Servat, le staff du XV de France a tenu à rappeler aux joueurs qu'il ne fallait en aucun cas décevoir les supporters français, quatre mois après la cruelle élimination en quarts de finale de la Coupe du monde. Et si plusieurs absences sont à déplorer, Fabien Galthié pourra néanmoins compter sur un groupe de qualité face à l'Irlande avec notamment deux joueurs qui sont sortis de leur retraite internationale : Uini Atonio et Romain Taofifenua. Le second excelle dans son rôle d'impact player et Servat ne voit personne meilleur que lui dans ce domaine.

Des discussions sur le pack

L'entraineur des avants du XV de France se concerte avec Fabien Galthié pour décider de qui sera titularisé au talon entre Peato Mauvaka et Julien Marchand. « Comme il l’avait déjà fait par le passé, Peato a bénéficié de l’absence sur blessure de Julien et a répondu présent. Nos garçons ont pourtant tous une place importante dans le collectif. Le « je » ne sera jamais au-dessus du « nous » », confiait-il mardi dernier. Mais en fin de rencontre, il compte toujours sur Romain Taofifenua.

«À mes yeux, c’est même le meilleur impact player du monde»