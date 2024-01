XV de France : Coup de pression provoqué par Antoine Dupont !

Axel Cornic

Dans quelques jours seulement, le XV de France va ouvrir un nouveau chapitre après la désillusion de la Coupe du monde, avec le premier match du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande. Ce sera sans Antoine Dupont, avec Maxime Lucu qui aurait la lourde tâche de le remplacer pour une compétition qui s’annonce déjà cruciale pour les Bleus.

Le message lancé par Fabien Galthié et son staff est clair : la meilleure façon d’oublier l’échec de la dernière Coupe du monde est de regagner rapidement un titre. Et ça va commencer dès le Tournoi des 6 Nations 2024, qui s’annonce très disputé.

Un monstre impressionne le XV de France, Galthié a tranché https://t.co/8tmt5Vjxa6 pic.twitter.com/LTWJTsNWbv — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

La vie sans Dupont

Les Français vont directement commencer par une sorte de finale avant l’heure, avec l’Irlande qui va venir au stade Vélodrome de Marseille. Il y aura un absent de taille, puisque comme tout le monde le sait désormais, Antoine Dupont ne sera pas avec le XV de France. Le capitaine tricolore a en effet décidé de mettre entre parenthèses le XV pour s’adonner au rugby à 7, dans l’espoir de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Je ne suis pas là pour faire du Antoine Dupont »