XV de France : «Tu vends de la drogue», l’aveu choc de cette star de Galthié

Axel Cornic

Comme fait par le passé avec la Formule 1, Netflix a décidé de s’attaquer au rugby et a sorti ce 24 janvier la série Full contact, qui revient sur l’édition 2023 du Tournoi des 6 Nations. On y suit les stars des différents équipes impliquées dans la compétition et pour la France, c’est le trois-quart centre Gaël Fickou.

« Si je n’avais pas fait de rugby, je ne peux pas dire ce que j'aurais fait »

Mais on découvre également les parcours et l’intimité de certaines stars, comme celle d’un Gaël Fickou qui s’est confié sur sa jeunesse dans le Var. « Si je n’avais pas fait de rugby, je ne peux pas dire ce que j'aurais fait. Je suis né à La Seyne-sur-mer, une petite ville à côté de Toulon, on a vécu dans une tour de 16 étages, dans un quartier assez compliqué » a expliqué l’homme aux 85 sélections avec le XV de France. « Si tu n’as rien à faire là-bas, tu vas rester en bas de la tour, tu vas te faire embrigader et tu vas vendre de la drogue ».

« Le rugby m'a tellement sorti de ça »