6 Nations - XV de France : Le nouvel atout de Galthié se lâche sur son arrivée

La dernière Coupe du monde a marqué une cassure dans le projet de Fabien Galthié, dont le contrat avec la FFR court jusqu’en 2028. Le sélectionneur du XV de France a en effet dit adieu à plusieurs tauliers de son staff pour en accueillir d’autres, comme l’ancien talonneur ainsi qu’entraineur du Stade Français, Laurent Sampéré.

C’est un nouveau quadriennat qui commence et si tout le monde scrute les nouveaux visages chez les joueurs, il y a également su sang neuf dans le staff. Fabien Galthié a en effet vu Laurent Labit, Karim Ghezal ou encore Thibault Giroud le quitter et a notamment accueilli Laurent Sampéré, ancien du Stade Français.

6 Nations : L’Angleterre met la pression sur le XV de France ! https://t.co/gjaWLbvgeb pic.twitter.com/6fudpu98ll — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« C'est facile d'un point de vue humain, la mayonnaise est en train de perdre »

Présent en conférence de presse ce mercredi, le nouveau venu s’est confié face à la presse. « C'est facile d'un point de vue humain, la mayonnaise est en train de perdre. On arrive tous tel qu'on est, sans forcer les choses. On tombe sur un groupe qui a une expérience commune, qui a l'habitude de bien vivre ensemble » a expliqué l’ancien talonneur, qui va s’occuper de la conquête du XV de France.

« Il faut continuer à faire évoluer cette équipe »