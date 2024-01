Rugby - 6 Nations : Diffusion TV, streaming légal, stades, favoris... tout ce qu'il faut savoir

Axel Cornic

Le 2 février prochain, la saison internationale va débuter avec le Tournoi des 6 Nations et surtout, un choc très attendu entre la France et l’Irlande en match d’ouverture. Ce sont donc des semaines très importantes qui approchent pour les amateurs de rugby et sur le10sport.com, nous vous livrons le guide pour vous préparer au mieux à ce 6 Nations 2024 !

Après la cohue de la Coupe du monde, avec des joueurs venus des quatre coins de la planète, la tradition du rugby reprend ses droits. Pour sa 128e édition, l’historique Tournoi des 6 Nations a mis les petits plats dans les grands et est prêt à accueillir les meilleures équipes du Vieux Continent qui se disputeront la victoire, mais surtout éviterons de terminer avec la Cuillère de bois , peut-être l’anti-trophée le plus connu du sport.

Une première journée qui promet

Et ça va commencer très fort, puisque la première journée nous réserve un choc très attendu entre l’Irlande et la France, les deux grands frustrés de la Coupe du monde (2 février, 21h). On pourra également assister aux débuts de l’Italie version Gonzalo Quesada contre une Angleterre qui semble encore se chercher (3 février, 15h15), tandis que le Pays de Galles souhaitera sans aucun doute entamer ce nouveau cycle de la meilleure des façons, face à l’Écosse (3 février, 17h45).

Les Bleus intégralement sur France Télévision

Pour la France, la compétition se poursuivra par un déplacement en Écosse (10 février, 15h15), avant d’accueillir l’Italie (25 février, 16h), aller au Pays de Galles (10 mars, 16h) et terminer en beauté par un choc face à l’Angleterre. Ce ne sera pas difficile de suivre les exploits des Bleus menés par leur nouveau capitaine Grégory Alldritt, puisque toutes leurs rencontres seront diffusées en direct sur France 2 (replays sur le site internet de France TV), avec un dispositif qui a désormais fait ses épreuves depuis des années. RMC Sport diffusera également l'intégralité du 6 Nations à la radio et vous pourrez retrouver toute l'actualité du Tournoi des Nations, sur le10sport.com.

Oubliez Paris !

L’une des grandes particularités de ce 6 Nations 2024, est qu’il n’y aura aucun match du XV de France à Paris ! Faute de Jeux Olympiques, les hommes de Fabien Galthié ne verront pas le Stade de France et accueilleront donc par trois leurs adversaires dans d’autres enceintes. Ainsi, c’est au Vélodrome de Marseille que se déroulera le choc des titans contre l’Irlande, tandis que l’Italie viendra au stade Pierre Mauroy de Lille et le Crunch aura lieu pour la première fois à Lyon, au Groupama Stadium. A noter que cette décision n’a en rien refroidi les ardeurs des supporters, puisque la FFR a dû faire face à une demande monstre de billets, même si ces délocalisations feront perdre de l’argent à une Fédération déjà criblée par les dettes.

Pas de Dupont, ni de Farrell ou de Sexton

L’autre gros point concerne la liste assez importante des stars qui ne seront pas au rendez-vous cette année. En France, on pense évidemment à Antoine Dupont, qui a décidé de mettre entre parenthèses le XV pour s’adonner au rugby à 7 et préparer les JO 2024. L’Angleterre sera également privée de son capitaine, puisque Owen Farrell a décidé de faire une pause internationale et ne sera donc pas là. L’Irlande devra de son côté tourner la page Jonathan Sexton, tandis que pour le Pays de Galles, le fait notable est l'adieu de la génération dorée menée notamment par Alun Wyn Jones, qui aurait pu viser le record de matchs disputés dans un Tournoi détenu par l'Italien Sergio Parisse (67 contre 69).

Les noms des joueurs sur les maillots

Jamais deux sans trois, puisqu’un troisième aspect fait de ce 6 Nations 2024 une compétition assez particulière. Car pour la première fois de l’histoire, on pourrait voir l’intégralité des équipes porter les noms des joueurs sur les maillots ! Banal dans le football, c’est un facteur assez discuté dans le rugby, mais le Comité organisateur du Tournoi des 6 Nations semble persuadé que cela aidera à la popularisation de ce sport. A noter que ce choix est loin de faire l’unanimité, puisqu’il existe une certaine contestation et notamment en France, ou une grande partie des amateurs de rugby reste contre l'apparition des noms de joueurs sur les maillots des équipes nationales.

Des absences de marques

La liste des blessés est également longue, puisque Romain Ntamack n’a toujours pas récupéré de la grave blessure au genou qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde. Récemment Thibaud Flament ou encore Pierre Bourgarit, ont également dû faire une croix sur le 6 Nations avec le XV de France. Les autres équipes ne vont pas forcément mieux, avec par exemple le troisième-ligne Tom Curry qui ne sera pas là pour le XV de la Rose, ce qui allonge la liste des absents de marque avec notamment les exilés du Top 14 que sont Henry Arundell, Jack Willis et Joe Marchant. Pour l’Italie, les premier pas de Gonzalo Quesada n’ont également pas été simples, avec notamment une grosse pénurie au poste de pilier droit qui l’a obligé à appeler des novices.

Des nouvelles pépites arrivent

Mais ces absences pourraient bien nous livrer des nouveaux visages à découvrir et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Tournoi des 6 Nations regorgera de pépites ! La France arrive notamment avec ses nouveaux cracks comme Nicolas Depoortère de l’UBB, ou encore Emmanuel Meafou du Stade Toulousain (qui sera finalement forfait pour le 1er match du 6 Nations), Emilien Gailleton de la Section Paloise et la charnière du Racing 92, formée par Nolann Le Garrec et Antoine Gibert. L’Italie comptera sans aucun doute sur le supersoniques Ange Capuozzo, avec tout de même quelques nouveaux à suivre (comme le joueur d'origine sud-africaine Ross Vintcent). Du côté de Angleterre tout le monde voudra sans aucun doute voir si Marcus Smith pourra enfin exploser sans la présence parfois encombrante de Farrell, avec d'ailleurs pas moins de sept novices appelés, dont le troisième-ligne d'origine néo-zélandaise Ethan Roots.

La France et l’Irlande aux commandes, mais...

A une dizaine de jours du début du Tournoi des 6 Nations, la France et l’Irlande se détachent comme grands favoris pour la victoire, voire le Grand Chelem. Fabien Galthié aura sans aucun doute envie de définitivement laver l’échec de la dernière Coupe du monde en retrouvant rapidement la victoire, mais les Irlandais peuvent compter sur certains des meilleurs joueurs du monde pour réaliser un doublé après 2023. Il ne faudra également pas vendre la peau de l’Angleterre avant de l’avoir tuée, avec un tout nouveau cycle qui débute tout comme du côté de l’Italie, du Pays de Galles et de l’Ecosse. A noter que les Tournois post-Coupe du monde n'ont que très peu réussi à la France...

Un Grand Chelem pour dominer l’Europe ?

Le XV de France de Fabien Galthié pourrait écrire l’histoire en cas de Grand Chelem en cette édition 2024. Car depuis le passage à six nations en 2000, les Bleus ont terminé invaincus quatre fois (2002, 2004, 2010 et 2022), soit autant que le Pays de Galles (2005, 2008, 2012 et 2019). Un cinquième Grand Chelem les ferait donc passer seuls en tête loin devant l’Irlande qui est à trois (2009, 2018 et 2023), mais surtout devant l’Angleterre qui n’en a réalisé que deux (2003 et 2016). Dans le bas du tableau, tous les yeux seront surtout tournés vers l’Italie, qui rêve de rompre enfin la malédiction de la cuillère de bois (17 fois dernière en 24 participations, dont 9 fois lors des 9 dernières éditions).

Un Tournoi, des trophées !

Le Tournoi des 6 Nations ne se divise pas seulement entre Grand Chelem, victoire ou cuillère de bois. Car les équipes se disputent une myriade des différentes distinctions ! Le plus vieux trophée est la Calcutta Cup, qui existe depuis 1879 et qui se dispute entre l’Angleterre et l’Ecosse. Vient ensuite la Triple Couronne, qui récompense la nation britannique ayant remporté le plus de victoires contre voisins (Pays de Galles, Angleterre, Irlande et Ecosse) et qui remplace en quelque sorte la version du Tournoi qui existait avant l’intégration de la France en 1910. On peut également parler de la Millenium Cup entre l’Angleterre et l’Irlande, le Trophée Eurostar entre la France et l’Angleterre ou encore le Trophée Giuseppe Garibaldi entre la France et l’Italie.

Des records à la pelle

Côté joueurs, on pourrait également assister à quelque chose de grand, puisque Gaël Fickou pourrait se rapprocher à une seule longueur de la légende vivante Philippe Sella, qui détient le record de Tournois disputés pour un international français (13). Thomas Ramos pourrait lui tenter de faire tomber un certain Jonny Wilkinson avec le record du nombre de points marqués en un seul Tournoi des 6 Nations (89, en 2001), dont il s’était rapproché lors de la dernière édition (84 points). Au niveau des essais le grand favori n’est autre que Damian Penaud, qui marche sur l’eau depuis le début de la saison et qui pourrait faire tomber le record de huit essais, détenu par l’Anglais Cyril Nelson Lowe... qui date de 1914 !