Antoine Dupont change d’équipe, «c’est incroyable»

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont est la nouvelle tête d'affiche de l'équipe de France de rugby à VII. Le demi de mêlée va délaisser le XV de France jusqu'au mois d'août pour préparer les Jeux Olympiques avec sa nouvelle équipe qui se réjouit déjà de son arrivée et de tout l'engouement médiatique qu'elle apporte comme l'a confié le sélectionneur Jérôme Daret.

De XV à VII. C'est la trajectoire qu'a décidé d'emprunter Antoine Dupont avec l'équipe de France, lui qui veut effacer la déception de la Coupe du monde en se parant du plus beau des métaux à Paris cet été. L'habituel capitaine du XV de France va connaitre sa première tournée avec sa nouvelle équipe. Sa présence va forcément attirer l'attention et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la discipline si l'on en croit Jérôme Daret.

Rugby : Ils tremblent déjà face à Antoine Dupont https://t.co/ka5DdEwAs9 pic.twitter.com/VHU0rpXD3s — le10sport (@le10sport) January 28, 2024

«Sa présence amène un coup de projecteur incroyable»

« Franchement, c’est incroyable. Sa présence amène un coup de projecteur incroyable sur cette discipline qui le mérite et qui a besoin d’être connu. Ça nous prépare à ce qui nous attend. Il est important d’apprendre à gérer cette médiatisation. Il y aura beaucoup de pression mais c’est avant tout un bon signal envoyé. La puissance de l’équipe va être transcendée. C’est une belle opportunité », a reconnu le sélectionneur de France 7 au Midi Olympique la semaine passée. Il a d'ailleurs dévoilé le programme d'Antoine Dupont pour les prochaines échéances.

«Antoine sera en stage avec nous du 5 au 9 février»