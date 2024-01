Rugby : Ils tremblent déjà face à Antoine Dupont

La rédaction

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse du Racing 92 en clôture de la 13e journée de Top 14. Alors qu'Antoine Dupont rejoindra bientôt l'équipe de France à 7, les Rouge et Noir pourront encore compter sur la présence de leur capitaine pour ce choc. Et une chose est sûre, la méfiance est de mise dans les rangs franciliens

Bien qu'il n'ait pas remporté le titre de meilleur joueur du monde l'année dernière, Antoine Dupont est toujours considéré comme tel par beaucoup. Et forcément, son choix de prendre part à l'aventure avec l'équipe de France à 7 va handicaper le XV de France, et surtout le Stade Toulousain pour le reste de la saison. Mais le capitaine et demi de mêlée des Bleus est encore à la disposition de Toulouse.

«Il faut faire encore plus attention à lui parce que c’est un joueur spécial»

Alors que le Stade Toulousain va défier le Racing 92 sur ses terres ce dimanche (21h05) en Top 14, le manager toulousain, Ugo Mola, compte bien évidemment sur Antoine Dupont pour ce choc face au leader. De quoi soulever la méfiance des Franciliens. « Je l’ai rencontré à plusieurs reprises avec le Leinster. C’est clair que dans la préparation du match, il faut faire encore plus attention à lui parce que c’est un joueur spécial. Il est souvent désigné comme le meilleur joueur du monde et il est difficile de contredire ça, au vu de ses qualités. Mais Toulouse, ce n’est pas qu’un seul joueur, c’est une philosophie, un style de rugby qui leur a offert cinq titres européens » , a détaillé le manager du Racing 92, Stuart Lancaster, dans des propos rapportés par Le Parisien .

« Il est évident qu’Antoine Dupont a un superpouvoir»