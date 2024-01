Rugby - Top 14 : Le Racing 92 accueille sa nouvelle star !

Axel Cornic

Laurent Travers a officialisé l’arrivée de l’ancien capitaine anglais Owen Farrell, qui rejoindra le Racing 92 la saison prochain pour une durée de deux ans. C’est un gros coup réalisé par le club francilien, qui perpétue sa tradition de grands ouvreurs internationaux après Dan Carter, Jonathan Sexton ou plus récemment Finn Russell.

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Owen Farrell recordman de points avec le XV de la Rose et joueur de renommée mondiale, a décidé de rejoindre le Racing 92. Il débarquera la saison prochaine après avoir fait ses adieux aux Saracens, pour ce qui sera sa première expérience à l’étranger.

Dans un entretien accordé à L’Equipe , Laurent Travers a justifié cette arrivée, qui va sans aucun doute beaucoup faire parler. « Quand on choisit de recruter un joueur du calibre d'Owen Farrell, on regarde plusieurs critères : s'il correspond aux attentes sportives de l'entraîneur, s'il correspond au club, s'il a vraiment envie de venir, si ce renfort colle aux besoins du groupe existant et, bien sûr, le salary-cap. On est comme les autres : on doit se conformer aux règles. Et comme les autres, on sait compter » a expliqué le président du Racing 92, qui peut déjà compter sur trois ouvreurs avec Tristan Tedder, Antoine Gibert et Martin Méliande.

