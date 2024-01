Rugby : Une nouvelle star mondiale en Top 14, la vérité enfin dévoilée

Axel Cornic

Capitaine du XV de la Rose et véritable référence mondiale, Owen Farrell pourrait lui aussi céder aux sirènes du Top 14. C’est en tout cas l’information évoquée depuis quelques jours, avec le Racing 92 qui pourrait frapper le gros coup en allant chercher l’international anglais quelques semaines après s’être attaché les services de Siya Kolisi, capitaine des doubles Champions du monde sud-africains.

Après chaque Coupe du monde, le Top 14 a souvent droit à sa vague de stars étrangère, qui déferle sur la France. On a ainsi vu la légende néo-zélandais Sam Whitelock rejoindre son frère à la Section Paloise, mais également Siya Kolisi rejoindre le Racing 92 après avoir soulevé le trophée Webb Ellis pour la deuxième fois consécutive avec les Springboks.

Le XV de France s’est fait piéger par l’Afrique du Sud https://t.co/EYH3mK7Be2 pic.twitter.com/wUOqgIpIPW — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Le Racing 92 prêt à frapper un énorme coup ?

Les Franciliens ne semblent pas être rassasiés et ces derniers jours une nouvelle signature stellaire a été annoncée, avec Owen Farrell. Ouvreur ou premier-centre, l’Anglais est une véritable référence mondiale depuis quasiment une décennie et après la Coupe du monde il a décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses, ce qui aurait pu faciliter son arrivée. Car on le rappelle, le règlement de la RFU stipule que pour être convoqué avec le XV de la Rose il faut obligatoirement évoluer en Angleterre.

« Nous démentons tout accord concernant le joueur anglais Owen Farrell »