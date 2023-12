Rugby : Urios est battu, il jubile

Jean de Teyssière

C'était mal parti pour l'UBB face à l'ASM Clermont-Auvergne. Malmenés lors de la 11ème journée du Top 14, les hommes de Yannick Bru ont finalement triomphé de ceux de Christophe Urios après un final fou (38-40), marqué par l'exploit du Bordelais Pete Samu. Et le manager de l'UBB était aux anges après cette victoire.

Christophe Urios a manqué ses retrouvailles avec son ancien club. Écarté en novembre 2022, l'actuel manager de l'ASM Clermont-Auvergne pestait contre la programmation de ce match, son équipe ayant un jour de récupération en moins. Devant au score durant la majeure partie de la rencontre, les Auvergnats ont craqué dans les dernières minutes (38-40), pendant que l'UBB enchaînait une sixième victoire consécutive.

«Ce qui me plaît, c’est le caractère qu’on a su montrer dans les dix dernières minutes»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Yannick Bru, le manager de l'UBB, était ravi de la victoire de son équipe face à Clermont (38-40) : « Ce qui me plaît, c’est le caractère qu’on a su montrer dans les dix dernières minutes pour renverser ce match, après avoir pris beaucoup, beaucoup de coups sur la tête. On l’a tous senti : après le carton jaune (contre Ugo Boniface à la 36e, NDLR), le match a changé et on a senti qu’inexorablement, il nous échappait, car l’ASM a réalisé un très, très gros match et nous a mis sous pression la plupart du temps, en tenant bien le ballon. Et pourtant, quand Clermont est enfin repassé devant, on a trouvé les ressources pour aller marquer un essai, puis un autre sur un exploit individuel. »

«Les dieux du rugby étaient un peu avec nous»