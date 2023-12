Top 14 : UBB, le tube de l’hiver

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Offensif, spectaculaire et terriblement efficace, l’Union Bordeaux Bègles s’est imposé sur la pelouse de Clermont vendredi soir 40 à 35. Un sixième succès consécutif qui prouve que l’UBB ne fait plus rire personne. Cette saison, les Bordelais ont largement les moyens de leurs ambitions.

A n’en pas douter, c’est un bon millésime ! Cette saison, l’UBB a enfin toutes les armes pour aller chercher un petit quelque chose. Une étape de plus dans une épopée, une finale, un titre… La victoire acquise in-extremis sur la pelouse de Marcel-Michelin hier soir en ouverture du Boxing Day (11ème journée de Top 14) témoigne d’un début de saison aussi réussie que prometteur. Et ce dans les deux compétitions : Champions Cup et Top 14. L’UBB est ainsi invaincu depuis le 19 novembre dernier (à La Rochelle), soit six succès de rang. Preuve de la confiance et de la profondeur d’effectif, hier à Clermont, c’est avec une équipe remaniée que l’UBB est venu s’imposer. Une formation sans Matthieu Jalibert ni Louis Bielle-Biarrey ni Damian Penaud - qui n’a donc pas pu faire son grand retour à Clermont six mois après son départ - mais avec le soldat Maxime Lucu en chef de gang. A ce rythme, l’UBB (actuel provisoirement deuxième au classement) sera à coup sûr dans le top 6 à l’arrivée.

Une ligne de trois-quarts de très haut niveau

Le recrutement de Damian Penaud cet été était déjà un signe fort des ambitions bordelaises du nouveau manager Yannick Bru. Et depuis son retour du Mondial, l’ex-Clermontois est une véritable machine à essais (7 essais en 4 rencontres de Top 14 cette saison). Avec lui, l’UBB possède cette saison une ligne de trois-quarts scintillante. Maxime Lucu à la mêlée, Matthieu Jalibert à l’ouverture et derrière eux Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Romain Buros… Sans oublier le virevoltant Madosh Tambwe ou le jeune Nicolas Depoortère champion du monde avec les moins de 20 ans l’été dernier. Et en ajoutant également Nans Ducuing, Pablo Uberti ou Ben Tapuai. Que du beau monde. Et ça marche. Vitesse et précision. L’UBB possède l’une des meilleures attaques du championnat avec 266 points marqués. L’année 2023 finit donc parfaitement pour les Bordelais. Elle annonce également un joli horizon pour 2024. Reste à savoir comment l’effectif va gérer la période du Tournoi des 6 Nations qui va impliquer quelques éléments importants. Mais ce Bordeaux-là, c’est sûr, a du corps et du caractère.