Top 14 : Le Boxing Day de tous les dangers pour La Rochelle

Romain Amalric - Journaliste

Sur le papier, le choc entre La Rochelle et Toulouse à l’affiche du Boxing Day est palpitant. Les deux clubs rivaux raflent tous les titres depuis trois saisons. Pourtant, à la veille du match, les Rochelais se présentent avec une série de trois défaites consécutives et un gros déficit de confiance.

Depuis le 17 juin et la dernière finale du Top 14, les supporters rochelais attendent ce match face à Toulouse avec une certain appétit et un sentiment de revanche que le temps n’a pas encore dissipé. Le Stade Toulousain est une tenace bête noire et les Rochelais veulent conjurer le sort. Cette dernière action de Romain Ntamack dans les ultimes secondes de la finale a ajouté un peu plus de drame à la rivalité naissante entre les Maritimes et les Toulousains. Et cette affiche de Boxing Day ce samedi soir ne peut pas être plus belle au regard des résultats et des titres des deux équipes depuis trois saisons : 2 Boucliers de Brennus et 1 Champions Cup pour les Toulousains, et 2 Champions Cup pour les Rochelais. Avec au passage trois finales entre les deux équipes. Les trois remportées par le Stade Toulousain.

La Rochelle en crise de résultat

Il ne peut donc pas y avoir de plus beau choc pour cette 11e journée de Top 14. Sauf qu’à ce jour, au lendemain d’une Coupe du monde de rugby durant laquelle les deux formations ont été beaucoup impactées, aucune des deux équipes n’est dans le top 6 au classement du Top 14. Le Stade Toulousain est 7e avec 27 points. Le Stade Rochelais pointe à la 9e place avec 21 points et seulement 4 matchs gagnés. Loin des standards habituels pour les deux cadors du championnat. Mais le plus gros déficit est du côté des Maritimes dont les statistiques sont bien en deçà de celle réalisées la saison dernière. Les doubles tenants de la Champions Cup enchaînent les défaites dans toutes les compétitions : 2 défaites en 2 matchs en Champions Cup, 6 défaites en 10 matchs en championnat. Pire, leur bilan offensif est famélique avec seulement 200 points marqués en dix rencontres de Top 14. Soit moins qu’Oyonnax, et autant que Perpignan. Et la dernière prestation des Rochelais à Jean Bouin face au Stade Français (défaite 18-13) n’a rien pour rassurer une équipe qui n’arrive plus à scorer dans le money time au moment où le match pourrait basculer en sa faveur. La Rochelle n’a plus le mojo qui leur collait à la peau ces dernières saisons.

Le retour de Gregory Alldritt dans la peau du sauveur

Pour retrouver force et confiance alors que s’approche la bête noire toulousaine, les Rochelais ont donc décidé de sortir leur carte maîtresse : Grégory Alldritt. En congés depuis la fin du Mondial, le troisième ligne des Bleus ne devait reprendre la compétition qu’en 2024 après une pause régénératrice et salvatrice. Mais l’urgence de résultats chez les siens a forcé un retour un peu plus précoce pour remettre quelques pendules à l’heure dans l’effectif des Rochelais. Remplaçant au coup d’envoi, Gregory Alldritt ne suffira peut-être pas pour corriger toutes les scories observés depuis le début de la saison. Mais sa présence seule, et son charisme vont surement insuffler un élan nouveau susceptible de faire tomber à Deflandre un Stade Toulousain qui se présente, lui, sans de nombreux cadres internationaux. Antoine Dupont ne sera pas le seul absent côté toulousain car Ugo Mola a décidé de donner également du repos à Baille, Jelonch, Cros, Roumat, Ramos, Arnold et Kinghorn. Presque une aubaine pour les Rochelais qui ne devront pas louper la belle occasion de regagner enfin.