Rugby - Top 14 : Une star de l’Angleterre va débarquer !

Après s'être offert les services du capitaine et champion du monde sud-africain, Siya Kolisi, le Racing 92 est en passe de réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts. En effet, d'après les informations du journal L'Équipe, le club francilien serait en passe de signer l'ouvreur international anglais Owen Farrell pour les trois prochaines saisons.

C'est une information que personne n'avait vu venir sur la planète rugby. Après s'être notamment octroyé les services du champion du monde et capitaine des Springboks , Siya Kolisi, le Racing 92, à la recherche d'un ouvreur, à la suite du départ de l'Écossais Finn Russel vers Bath, serait en passe de signer un autre joueur de classe mondiale.

Owen Farrell est proche du Racing 92

En effet, d'après les dernières informations du journal L'Équipe , le club ciel et blanc serait proche d'un accord avec le demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre, Owen Farrell (32 ans, 112 sélections). Si le contrat n'a pas encore été paraphé par le joueur, le club francilien s'attendrait à une issue positive dans ce dossier au cours des prochains jours. Le maître à jouer des Saracens devrait signer un bail de trois ans avec le Racing 92, toujours selon le quotidien sportif. Un accord verbal aurait même déjà été trouvé entre les deux camps.

Vers la fin de Farrell avec l'Angleterre ?