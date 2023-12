Collazo se confie… Le club de Brive lui répond sèchement !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Patrice Collazo, l’actuel manager de Montpellier s’est exceptionnellement confié dans les colonnes du journal Midi Olympique. Mais son explication sur les conditions de travail à Brive n’a pas été du goût de son ancien club qui l’a fait savoir via un communiqué.

Patrice Collazo est un personnage charismatique dans le rugby français. Rares sont ses confidences dans la presse. L’homme est franc et intègre, mais pas trop bavard au moment où les micros se tendent. La longue interview accordé au journal Midi Olympique après son départ de Brive et publié cette semaine était donc une exception. Voire peut-être un changement d’attitude afin de corriger son image auprès du public. Malheureusement, toutes ses confidences n’ont pas été du goût de tout le monde et l’ancien coach de La Rochelle, Toulon et Brive a été ciblé par les critiques. Ce vendredi, c’est via un communiqué que le club du CA Brive a souhaité réagir aux propos de Patrice Collazo.

Précisions du CA Brive après un article paru ce jour.👉 https://t.co/kJucmOaEOw pic.twitter.com/bRmkeW3tcT — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) December 29, 2023

« Apaisement à tous les niveaux du club depuis l’arrivée de Broncan »