Farrell, Wilkinson, Carter… Le Top 14 fait craquer les stars du rugby !

Considéré comme l’un des meilleurs championnats au monde, si ce n’est le meilleur, le Top 14 a toujours attiré les grandes stars de la planète ovale. Owen Farrell, ancien capitaine de l’Angleterre qui vient de signer en faveur du Racing 92, n’est en effet que le dernier d’une très longue liste.

C’est le gros coup du Racing 92 ! On en parlait depuis des semaines déjà, mais le club francilien a enfin officialisé la signature d’Owen Farrell, qui posera ses valises en région parisienne à partir de la saison prochaine, pour une durée de deux ans. Un vrai coup de maître de part des Ciel et Blanc , qui ont une nouvelle fois montré leur amour pour les grands ouvreurs étrangers.

Le Racing 92, toujours un grand nom à l’ouverture

Car le numéro 10 au Racing 92, a été porté par de très grands noms ces dernières années. Il y a évidemment Dan Carter, légende vivante des All Blacks qui a remporté un Bouclier de Brennus en 2016 après l’avoir déjà fait avec l’USAP en 2009. Avant lui, il y avait Andrew Mehrtens et après on a pu voir Juan Martin Hernandez, Jonathan Sexton ou encore Finn Russel, qui n’ont toutefois pas connu le même succès. Plus récemment et à un autre poste c’est Siya Kolisi, capitaine des doubles champions du monde sud-africains, qui a débarqué.

La dynastie du RCT

Mais les Franciliens ne sont pas les seuls et quand on parle de stars en Top 14, comment ne pas se tourner vers le RCT ? Lors de la présidence de Mourad Boudjellal, le recrutement de grands noms semblait être devenu la spécialité des Varois, qui ont connu une période faste de 2012 à 2017. La liste est très longue et on peut notamment citer Jonny Wilinson, Delon et Steffon Armitage, Bakkies Botha, Jerry Collins, Juan Martin Fernandez Lobbe, Matt Giteau, George Gregan, Bryan Habana, Carl Hayman, Ma’a Nonu, Chris Masoe, Sonny Bill Williams ou encore Tana Umaga.

Le stars de l’Ovalie aiment la France

Ailleurs, on peut également parler du Stade Toulousain, dont la renommée à l’international en a également fait craquer quelques uns. C’est notamment le cas des Néo-zélandais Jérôme Kaino, Luke McAllister et Byron Kelleher, qui ont tous remporté au moins un titre sur les rives de la Garonne. L’Aviron Bayonnais a de son côté penché pour la fulgurance de Joe Rokocoko, tandis que son compatriote Sitiveni Sivivatu a passé trois années à l’ASM Clermont Auvergne, avant de rejoindre le Castres Olympique. Pour finir, comment ne pas penser à la légende Jonah Lomu ? L’ancien ailier n’a certes pas évolué en Top 14, mais son arrivée en Fédérale 1 à Marseille Vitrolles avait fait l’effet d’une bombe, en 2009.