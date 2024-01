Rugby - 6 Nations : Que faut-il attendre du Pays de Galles ?

Axel Cornic

Le rugby gallois, qui a longtemps marché sur l’Europe, traverse une énorme crise, tant au niveau sportif qu’économique. Cinquième des deux dernières éditions justes devant l’Italie, le Pays de Galles aura sans aucun doute envie de se racheter en ce Tournoi des 6 Nations 2024 et ça débutera très fort, avec un choc face à l’Écosse au Principality Stadiuim de Cardiff (3 février, 17h45).

Il est loin le temps que le XV du Chardon dominait de la tête et des épaules les autres nations du Tournoi des 6 Nations. Depuis 2021 et une victoire juste devant la France et l’Irlande, les Diables Rouges n’y arrivent plus et l’année dernière, des problèmes extra-sportifs avec notamment une grève des joueurs, n’ont en rien arrangé les choses.

Un Pays de Galles décimé par les blessures

Il faut dire que la grande génération galloise est sur le déclin ! Oubliez Dan Biggar, Alun-Wyn Jones, Ken Owens ou encore Justin Tipuric, qui ont mené tant de batailles avant de finalement mettre un terme à leurs carrières internationales. Certaines jeunes pousses laissent penser à un avenir plus radieux, mais c’est avec une équipe décimée que Warren Gatland se présente à ce 6 Nations 2024. Les blessures l’ont en effet contraint à se priver de son capitaine Jac Morgan, de Talupe Faletau, Dewi Lake ou encore George North, sans oublier un Liam Williams actuellement au Japon. Au total, c’est une dizaine de joueurs en moins par rapport à l’équipe de l’année dernière.

L’étonnant choix de Rees-Zammit

Et que dire de l’affaire Louis Rees-Zammit ? Le prodige du rugby gallois a en effet annoncé en début d’année 2024 vouloir mettre entre parenthèses sa carrière de rugbyman pour s’adonner au football américain ! Un choix qui a choqué pas mal de monde, puisqu’il semblait pouvoir devenir la nouvelle figure de proue du XV du Chardon. « Il est fan de la NFL depuis longtemps, il a 22 ans, il veut saisir cette opportunité et poursuivre un rêve, je lui souhaite bonne chance » a expliqué le sélectionneur Warren Gatland, qui va devoir trouver un autre facteur X dans sa ligne arrière. La solution pourrait venir de Mason Grady, l’ailier destructeur de 21 ans que certains observateurs comparent à son illustre aîné George North.

« Nous pouvons absolument gagner ce Tournoi »

Le boss du XV de Chardon, qui en 17 éditions du Tournoi a remporté quatre victoires et trois Grand Chelems (2008, 2012, 2019), a semblé d’ailleurs assez optimiste lors de la conférence de presse d’inauguration de ce 6 Nations 2024. « Nous avons vu par le passé que ce Tournoi est avant tout une affaire de dynamique. Si nous prenons un bon départ, nous pourrons aller à Twickenham sans trop de crainte. Nous pouvons absolument gagner ce Tournoi » a déclaré Warren Gatland. « Nous avons cinq nouveaux sélectionnés et huit joueurs qui n'ont pas connu le Six Nations, mais je considère cette période comme une véritable opportunité pour l'ensemble du rugby gallois, de se remettre à neuf ».

Un calendrier infernal

Gatland a sans aucun doute des raisons pour être aussi optimiste, mais force est de constater que le Pays de Galles a l’un des calendriers les plus compliqués de cette édition 2024. La réception de l’Écosse à Cardiff donnera sans aucun doute le ton, mais les Gallois devront surtout se déplacer en Angleterre et en Irlande lors de la deuxième et troisième journée ! Des destinations qui ne réussissent pas vraiment aux Gallois qui ne se sont plus imposés à Twickenham depuis 2015 et à 2012 pour la dernière victoire à l’Aviva Stadium dans le Tournoi. Pour la France, l’adversaire de la quatrième journée, il faut carrément remonter à 2018 pour retrouver une victoire au Principality Stadium de Cardiff. Attention donc à ne pas passer à côté et se retrouver lors de la dernière journée pour peut-être jouer la Cuillère de bois face à l’Italie.