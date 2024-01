Rugby - 6 Nations : Les grandes ambitions de l'Écosse pour ce Tournoi

Axel Cornic

Alors que l’Irlande et la France font partie des grands favoris, ça semble assez dégagé derrière avec l’Angleterre, mais surtout l’Écosse. Les hommes de Gregor Townsend sont l’équipe à suivre depuis quelques années, avec une progression constante et un jeu offensif plaisant. L’année dernière, cela leur a offert la chance de viser une victoire dans le Tournoi des 6 Nations lors de la toute dernière journée et ils pourraient bien créer la surprise en 2024.

Considérée comme l’une des nations les plus influentes dans l’histoire du rugby, l’Écosse n’est pas vraiment un mastodonte sur la scène européenne. Car le XV du Chardon n’a jamais remporté le moindre Tournoi des 6 Nations (il faut remonter à 1999 et donc au 5 Nations, pour retrouver une victoire dans le Tournoi), terminant au mieux à la troisième place comme cela a été le cas en 2023. Mais la donne pourrait changer, avec le travail du sélectionneur Gregor Townsend qui pourrait bien payer un jour.

Rugby - 6 Nations : L’Angleterre outsider crédible ? https://t.co/xASMA4G4H5 pic.twitter.com/yLnxGaBp3X — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

« Ce sera le Tournoi des 6 Nations le plus compétitif que nous ayons jamais connu »

Arrivé en 2017, l’ancien demi d’ouverture a poursuivi l’excellent travail fait par Vern Cotter, avec une Écosse qui monte clairement en puissance. Présent lors de la conférence de presse d’inauguration du Tournoi des 6 Nations, il a d’ailleurs fait monter la pression avant le début de la compétition. « Tout le monde sera au rendez-vous. La qualité des équipes de l'hémisphère nord s'est considérablement améliorée au cours des cinq ou dix dernières années » a déclaré Townsend. « Ce sera donc, je crois, le Tournoi des 6 Nations le plus compétitif que nous ayons jamais connu. Il n'y a donc personne qui va lever le pied au cours des prochaines semaines ».

Les Écossais sont capables de battre n’importe qui

Le 6 Nations 2024 débutera le 3 février pour les Écossais, qui devront inaugurer la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, antre du Pays de Galles. Ce seront ensuite deux chocs très attendus face à la France et à l’Angleterre à domicile, ce qui est un avantage certain. Car la dernière fois que les deux nations sont allées à Murrayfield, elles ont tous les deux perdu ! Pour le XV de France c’était le 5 août dernier en préparation de la Coupe du monde (25-21), alors que le XV de la Rose reste carrément sur trois défaites consécutives : une à Murrayfield en février 2022 et deux à Twickenham en 2021 et en 2023. La quatrième journée réservera à l’Écosse un déplacement à Rome face à l’Italie, pour terminer sur un défi immense avec l’Irlande, à l’Aviva Stadium de Dublin.

Sans Watson et Hogg, mais...

Les Écossais font donc figure de véritables trouble fêtes, avec des joueurs derrière comme Blair Kinghorn, Duhan van der Merwe, Sione Tuipulotu ou Huw Jones qui peuvent faire la différence à n’importe quel moment. Mais certains points peuvent faire douter les observateurs ! Car il ne faut pas oublier que ce sera le premier Tournoi des 6 Nations sans Stuart Hogg, l’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire du rugby écossais, qui a raccroché les crampons l’été dernier. Absent également Hamish Watson, le meilleur joueur du 6 Nations 2021 qui est actuellement blessé. Et que dire de Finn Russell ? Joueur magnifique il peut à tout moment basculer du côté obscur et saborder sa propre équipe, même si lors de l’édition 2023, il a surtout montré son meilleur visage.