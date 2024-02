XV de France : Dupont, Ntamack… Les coups durs s’enchainent

Arnaud De Kanel

Le XV de France lancera son Tournoi des VI Nations vendredi avec un choc d'emblée face à l'Irlande. Les hommes de Fabien Galthié espèrent rebondir après l'échec de la Coupe du monde mais ils ne sont pas épargnés par le mauvais sort. On dénombre pas moins de huit absents côté bleu, et pas des moindres.

Le Tournoi des VI Nations débute ce vendredi pour le XV de France qui accueillera l'Irlande au Stade Vélodrome, Jeux Olympiques obligent. Le temps est enfin venu pour les Bleus de laisser une bonne fois pour toute derrière-eux le douloureux souvenir de l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. Mais pour ce premier match, Fabien Galthié, qui a dévoilé sa composition d'équipe mercredi, doit faire avec de multiples absences car les coups durs s'enchainent ces dernières semaines.

Galthié sans sa charnière

Et comme lors du Mondial, le sélectionneur du XV de France devra aligner sa charnière remplaçante puisque Romain Ntamack est toujours blessé et qu'Antoine Dupont sera en tournée avec France VII pour préparer les JO. Brillants avec l'UBB, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu formeront la charnière tricolore pendant l'intégralité du Tournoi, sauf blessure. Il ne s'agit pas du seul secteur impacté par les absences puisque le pack français est particulièrement décimé.

La deuxième ligne touchée, Jelonch rechute