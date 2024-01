XV de France : Galthié prend une grosse somme d'argent !

Axel Cornic

A quelques jours du premier match du Tournoi des 6 Nations 2024 face à l’Irlande, Fabien Galthié a déjà gagné une bataille. Il a en effet réussit à faire condamner le magazine Voici, qui en octobre dernier avait publié en Une des clichés du sélectionneur du XV de France ainsi que de sa compagne.

Alors que tout le rugby français avait encore la tête à l’élimination en quart de finale, Fabien Galthié a défrayé la chronique pour quelques chose totalement étranger au ballon ovale. Le magazine Voici avait en effet publié des clichés du sélectionneur du XV de France en octobre 2023, où on pouvait le voir dans le plus simple des appareils avec sa compagne, l’actrice Helena Noguerra.

Le magazine Voici condamné

La volonté du magazine était clairement celle de surfer sur la vague de la Coupe du monde, puisque Galthié et Noguerra sont carrément apparu en Une, avec le titre : « Pour oublier la défaite des Bleus, le sélectionneur du XV de France et l'actrice se sont offert une escapade très nature ! ». Le sélectionneur s’en était initialement amusé, mais cela n’a pas été le cas de sa compagne, qui s’était montrée très remontées dans les colonnes de Libération déclarant : « À une époque post #MeToo, à une époque où le consentement est enfin un sujet, je m'étonne que cela ne soit pas appliqué à cette presse charognarde ».

21.000 pour le couple Galthié-Noguerra