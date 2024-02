6 Nations - XV de France : Nouveau coup dur pour Fabien Galthié !

Axel Cornic

Ce début d’année 2024 n’est décidément pas tendre avec le XV de France, qui a perdu plusieurs pièces importantes avant le Tournoi des 6 Nations. Et ça continue après la large défaite subie sur la pelouse du stade Vélodrome face à l’Irlande (17-38), puisque Fabien Galthié va devoir faire à moins d’un autre jouer pour les prochaines échéances.

C’était quasiment un match à sens unique. Car il est très difficile de contrer l’Irlande à 15 contre 15, alors en infériorité numérique cela devient quasiment mission impossible. Et le XV du Trèfle l’a montré, surclassant de la tête et des épaules un XV de France réduit à 14 après l’expulsion de Paul Willemse en première période.

Débâcle pour le XV de France, la presse irlandaise jubile https://t.co/782XDBlhKn pic.twitter.com/GHbGSFPv31 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Plusieurs semaines de suspension pour Willemse ?

Le deuxième-ligne a été coupable de deux plaquages hauts avec contact à la tête et a écopé logiquement de un carton jaune puis d'un rouge, même si certains observateurs ont estimé que sa première faite aurait déjà valu un rouge. On ne connaît pas encore la décision de la commission de discipline du 6 Nations, mais on peut d’ores et déjà dire que Willemse ne devrait pas revenir de sitôt avec le XV de France, ce qui poussera Fabien Galthié à modifier son équipe.

« Reda se fait opérer, ça sera une indisponibilité longue durée »