Rugby - 6 Nations : France-Irlande à Marseille, l'histoire des Bleus au Vélodrome

Axel Cornic

Un Irlande-France en ouverture du Tournoi des 6 Nations, c’est un évènement à ne pas rater et encore plus si c’est au stade Vélodrome ! L’enceinte marseillaise a en effet souvent réussi aux Bleus du rugby et ce vendredi à 21h l’ambiance s’annonce folle, puisque le public a répondu en masse pour venir les supporter.

On ne pouvait rêver meilleure affiche. Frustrés par une élimination prématurée en Coupe du monde, la France et l’Irlande vont avoir la chance de se relancer dès la première journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Ça sera donc très chaud au stade Vélodrome, qui accueillera pour la première fois de son histoire la sélection irlandaise.

6 Nations : Le XV de France en a marre d’Antoine Dupont https://t.co/Zp5mFGu0Nr pic.twitter.com/rlXMUnGq2O — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

« Je n'ai que des grands souvenirs et pas un seul de mauvais au Vélodrome »

Au programme de ce match, une ambiance bouillante qui fait la particularité de ce stade Vélodrome. D’ailleurs, les joueurs du XV de France comme le staff sont déjà sous le charme ! « J'adore, je n'ai que des grands souvenirs et pas un seul de mauvais au Vélodrome » expliquait Fabien Galthié avant le France-Namibie de la dernière Coupe du monde. « C'est excitant de pouvoir venir jouer dans cette enceinte. Il y a un petit plus quand on joue dans des ambiances comme ça » avait expliqué de son côté Charles Ollivon, qui a également eu la chance d’y jouer avec le RCT.

Seulement 2 défaites à Marseille

Il faut dire qu’en 14 rencontres disputées sur la pelouse marseillaise, le XV de France a remporté 12 victoires. Et pas des moindres ! On se souvient notamment d’un test-match contre la Nouvelle-Zélande en novembre 2000 (42-33), mais également une victoire sur l’Australie en novembre 2005 (26-16). Plus récemment il y a eu celle sur l’Afrique du Sud de novembre 2022 (30-26), considéré comme l’un des matchs les plus aboutis de l’ère Galthié. Reste à voir si le Vélodrome continuera à porter chance au XV de France, qui en aura besoin face à l’Irlande ce vendredi !