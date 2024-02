Rugby - 6 Nations : Irlande-France, Italie-Angleterre... Le programme de la 1ère journée !

Axel Cornic

Ce vendredi va débuter le Tournoi des 6 Nations 2024, qui va nous offrir jusqu’au 16 mars prochain des affrontements entre les meilleures équipes de l’hémisphère nord. Et on ne pouvait pas rêver meilleurs débuts, avec évidemment le choc entre la France et l’Irlande au stade Vélodrome de Marseille (21h).

Nous y sommes enfin, le très attendu Tournoi des 6 Nations va ouvrir ses portes. Tout le monde veut savoir comment la France et l’Irlande se rattraperont après l’échec de la Coupe du monde, tandis que l’Ecosse aura sans aucun doute envie de confirmer la bonne forme de ces dernières années. L’Angleterre et le Pays de Galles visent plutôt la rédemption, alors qu’une nouvelle aube pointe pour l’Italie, avec l’arrivée de Gonzalo Quesada.

France-Irlande : La finale avant l’heure

Une première réponse pourrait arriver dès la première journée, puisque nous auront droit à une affiche de gala en match d’ouverture avec le XV de France qui accueillera l’Irlande à Marseille (ce vendredi, 21h). Andy Farrell et Fabien Galthié ont décidé d’aligner leurs meilleurs éléments, même si chez les Bleus on peut rappeler les absences d’Antoine Dupont, Romain Ntamack, Emmanuel Meafou ou encore Anthony Jelonch. Pour les Irlandais, tout reposera sur les épaules de Jack Crowley, qui aura la lourde tâche de faire oublier Jonathan Sexton.

Italie-Angleterre : Le miracle Quesada ?

Le samedi à 15h15, nous auront droit à une affiche déséquilibrée sur le papier, mais qui pourrait bien être la surprise de ce début de Tournoi des 6 Nations ! L’Italie menée par son nouveau sélectionneur Gonzalo Quesada va accueillir l’Angleterre dans un Stadio Olimpico de Rome plein à craquer, ce qui promet une ambiance de feu. Avec une charnière formée par les frères Garbisi, Ange Capuozzo à l’aile et une troisième-ligne très intéressante, la Squadra Azzurra a des arguments de taille. De l’autre côté c’est un XV de la Rose frappé notamment par le forfait de Marcus Smith qui va devoir montrer si la dernière demi-finale de Coupe du monde n’a pas été un hasard.

Pays de Galles-Ecosse : La révolution Gatland

La troisième et dernière rencontre de cette 1ere journée du 6 Nations 2024 va opposer le Pays de Galles de Warren Gatland à l’Ecosse de Gregor Townsend au Principality Stadium de Cardiff. Le XV du Chardon est favori, avec notamment Finn Russell à la baguette et une paire de centres explosive formée par Huw Jones et Sione Tuipulotu. Il ne faudrait pourtant pas vendre la peau du Dragon gallois avant de l’avoir tué ! Même avec la retraite des légendes et un Louis Rees-Zammit qui a décidé de rejoindre la NFL, les hommes de Gatland veulent en effet revenir sur les devants de la scène, effaçant une année 2023 marquée par une profonde crise. A noter qu’on retrouvera au sifflet un certain Ben O’Keeffe, arbitre du dernier quart de finale du Mondial entre la France et l’Afrique du Sud (28-29).