Rugby : Le calendrier des 6 Nations favorable à la France ?

Axel Cornic

Ce vendredi 2 février le Tournoi des 6 Nations va débuter de la meilleure des manières, avec un choc entre les deux équipes les plus fortes de l‘hémisphère Nord. La France va en effet accueillir l’Irlande au stade Vélodrome de Marseille, afin de lancer une compétition que Fabien Galthié souhaite remporter pour effacer l’échec de la dernière Coupe du monde.

C’est imminent, la grande messe du rugby européen va bientôt commencer. Véritable institution, le Tournoi des 6 Nations 2024 nous promet des grands affrontements entre les meilleures nations du Vieux Continent, dont certaines semblent être plus déterminées que jamais.

La victoire ou rien

C’est le cas de la France, grande favorite de la dernière Coupe du monde, qui ne semble pas encore avoir totalement digéré son élimination en quart de finale. Et quoi de mieux pour tourner la page, que de remporter le 6 Nations, voire même un Grand Chelem ? Un objectif pas si fou pour le XV de France, qui reste l’une des meilleures nations au monde, même avec l’absence des Toulousains Antoine Dupont, de Romain Ntamack ou encore d’Anthony Jelonch.

Année paire, synonyme de victoire ?

Depuis 1954, date de sa première victoire (ex aequo avec le Pays de Galles et l’Angleterre) la France domine de la tête et des épaules les autres équipes avec un bilan plus que positif. Les victoires sont en effet 26 dont 10 Grand Chelem, dont le dernier a été réalisé par les hommes de Fabien Galthié en 2022. Une année paire tout comme 2024, ce qui pourrait bien porter chance au XV de France.

Trois matchs à domicile

Car qui dit année paire dans le 6 Nations, dit calendrier favorable pour la France ! Les Bleus vont en effet recevoir par trois fois et se déplacer seulement à deux reprises, ce qui est un avantage certain en vue d’une victoire finale ou d’un Grand Chelem. D’ailleurs, si on exclut 2007, toutes les victoires depuis 2000 et le passage à six équipes avec l’intégration de l’Italie ont été lors d’années paires. Elles sont au nombre de six, dont quatre Grand Chelem.

L’Irlande à Marseille pour commencer, l’Angleterre à Lyon pour terminer

Cette année, la France débutera donc par la réception de l’Irlande au stade Vélodrome de Marseille, une enceinte qui lui a souvent réussi. Ce sera ensuite l’Italie qui viendra au stade Pierre-Mauroy de Lille, pour finir sur un véritable feu d’artifice avec l’Angleterre au Groupama Stadium de Lyon, pour la dernière journée du 6 Nations. Les déplacements ne seront toutefois pas simples, puisque le XV de France ira à Murrayfield, où il a perdu face à l’Ecosse le 5 aout dernier en préparation de la Coupe du monde. Le Principality Stadium de Cardiff est également une place forte du rugby gallois, même si la France n’y a plus perdu depuis 2020.