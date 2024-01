Rugby - 6 Nations : Que peut espérer l'Italie ?

Axel Cornic

Éternel perdant du Tournoi des 6 Nations depuis son entrée dans la compétition en 2000, l’Italie ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Gonzalo Quesada a en effet remplacé Kieran Crowley après la Coupe du monde et tout le monde a hâte de voir ce qu’il pourra apporter à une Squadra Azzurra en pleine révolution, avec une jeune génération qui pousse à imaginer un avenir meilleur.

Au pays du calcio, le rugby n’est pas roi. Voilà des années que l’Italie tente de développer cette discipline, mais elle enchaîne les échecs et cela se voit évidemment sur l’équipe nationale. Car la Squadra Azzurra est le mauvais élève du Tournoi des 6 Nations, avec des records de médiocrité qui ont marqué les 20 dernières années. Et cette édition 2024 ne va pas être simple, avec tout simplement l’Angleterre (3 février), l’Irlande (11 février) et la France (25 février), lors des trois premières journées.

Fini la loose ?

C’est simple, depuis son intégration au Tournoi des 6 Nations (anciennement Tournoi des 5 Nations) l’Italie a eu 17 cuillères de bois en 23 participations ! C’est à dire que chaque fois qu’elle entame la compétition, la Squadra Azzurra a 50% de chance de terminer dernière. Un passif qui colle à l'eau du rugby transalpin, même si Kieran Crowley a plutôt réalisé du bon travail lors de son passage, imprimant notamment un jeu offensif souvent chaotique, mais plaisant à voir.

Quesada, le nouvel espoir

Désormais, c’est à Gonzalo Quesada de jouer. Ancien adjoint de Marc Lièvremont à la tête du XV de France (2008-2011), coach du Racing 92, du Stade Français ou encore de la franchise des Jaguares, l’Argentin ne manque pas d’expérience. Ni de talent d’ailleurs, puisque le jeu produit par ses équipes a souvent été salué et il a d’ailleurs été récompensé en 2015 par un Bouclier de Brennus décroché avec le Stade Français.

« Je suis conscient du défi, je ressens la pression »

« Je crois en cette équipe, les garçons ont une grande envie de s'améliorer : je suis conscient du défi, je ressens la pression » a expliqué le nouveau sélectionneur de l’Italie, lors de l’inauguration de ce Tournoi des 6 Nations. « Il nous faudra de la passion et de la continuité dans la performance. En général, j'espère que notre travail pourra inspirer les enfants qui s'approchent de notre sport et les jeunes entraîneurs. C'est aussi notre mission ». Il sera accompagné dans sa mission par le Français Philippe Doussy et l’Argentin German Fernandez, qui connait déjà assez bien le rugby italien ayant travaillé avec les catégories jeunes.

Garbisi, Capuozzo et Lamaro pour guider l’Italie

L’avenir de l’Italie passera sans aucun doute par ses joueurs et le moins que l’on puisse dire, c’est que Quesada a décidé de s’appuyer sur les cadres mis en avant par son prédécesseur. On peut notamment citer Paolo Garbisi et Ange Capuozzo, bien connus en France puisqu’ils évoluent à Montpellier et au Stade Toulousain. Mais c’est surtout devant que l’Italie a du talent à revendre avec Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera, Niccolò et Lorenzo Cannone sans oublier Sebastian Negri, le capitaine Michele Lamaro et le jeune Manuel Zuliani. Derrière, la jeunesse aura une carte à jouer avec Simone Gesi, Tommaso Menoncello ou encore Alessandro Garbisi.