6 Nations : L’Angleterre met la pression sur le XV de France !

Présent lors de la conférence de presse inaugurale du Tournoi des 6 Nations 2024, Steve Borthwick a évoqué les chances du XV de la Rose… mais a surtout parlé du statu de favori du XV de France ainsi que de l’Irlande, respectivement 4e et 2e nation mondiale au ranking World Rugby.

Le début du Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, avec un premier match le 2 février qui s’annonce bouillant puisque ce sont la France et l’Irlande, les deux derniers vainqueurs, qui s’opposeront. Et ce premier match pourrait bien donner le ton du reste de la compétition.

« Ce qui est clair, c'est que l'Irlande et la France ont établi la norme pendant un certain nombre de saisons »

Car pour Steve Borthwick c’est assez clair, il faudra compter sur la France et l’Irlande en ce Tournoi des 6 Nations 2024. « Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'Irlande et la France ont établi la norme pendant un certain nombre de saisons » a expliqué en conférence de presse le sélectionneur anglais, qui va disputer son deuxième 6 Nations à la tête du XV de la Rose. « C'est tout à leur honneur, à celui de leurs entraîneurs et de leurs joueurs. Pour nous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le niveau de notre équipe, mais c'est le niveau que nous voulons atteindre ».

« Nous n'avons pas été en lice pour le trophée, mais nous voulons l'être »