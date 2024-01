Rugby - 6 Nations : Après son Grand Chelem en 2023, l'Irlande peut faire le doublé ?

Axel Cornic

Grand perdant des quarts de finale de la dernière Coupe du monde tout comme la France, l’Irlande va vouloir montrer son véritable visage à l’occasion de ce Tournoi des 6 Nations 2024. Les hommes d’Andy Farrell, qui restent sur un Grand Chelem, vont toutefois devoir découvrir une toute nouvelle vie sans leur maître à jouer Jonathan Sexton, qui a décidé de raccrocher les crampons.

Ce Mondial 2023 devait être celui des nations de l’hémisphère Nord, avec l’Irlande et la France qui devaient se dispute le trophée Webb Ellis. Finalement, les espoirs européens ont été douchés par la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, qui ont ensuite filé vers la finale.

Une Coupe du monde à oublier... comme la France

Le quart de finale entre les All Blacks et l’Irlande (24-28) n’a laissé personne insensible, puisqu’il a été unanimement élu comme meilleure rencontre de la Coupe du monde, voire même de ces dernières années. C’est pourtant la mort des espoirs Irlandais, qui semblaient avoir la chance de leur vie après avoir réalisé le Grand Chelem en 2023. Car après ce Mondial, plus rien ne sera pareil pour le XV du Trèfle.

La vie sans Sexton

En effet, ce quart de finale a été le dernier match d’une véritable légende mondiale, selon certains le plus grand joueur de l’histoire irlandaise. A 38 ans, Jonathan Sexton a décidé de mettre un terme à une carrière bien remplie et a donc laissé l’Irlande orpheline. Et la grande question avant le début de ce Tournoi des 6 Nations 2024 est : comment va faire le XV du Trèfle sans Sexton ? Car le jeu développé par l’équipe ces dernières années était totalement axé sur le jeu de gestion de l’ancien ouvreur du Leinster et du Racing 92.

Crowley, l’avenir de l’Irlande ?

Ses potentiels successeurs n’ont pas vraiment le même profil, avec Andy Farrell qui a décidé d’appeler Harry Byrne et Ciaran Frawley du Leinster, ainsi que Jack Crowley du Munster. C’est ce dernier, qui semble pour le moment tenir la corde pour hériter du numéro 10 de Jonathan Sexton. Il est tout d’abord le plus expérimenté des trois au niveau international en dépit de ses 24 ans (9 sélections), puisque Byrne et Frawley cumulent uniquement 3 sélections à eux deux. Il possède également le profil le plus alléchant, puisqu’il a montré avec son club un talent certain pour l’offensive, gardant également un bon jeu au pied de déplacement.

Un pack d’avants bien rodé

L’Irlande pourra également s’appuyer sur le reste du groupe, qui a engrangé de l’expérience ces dernières années, avec certains des meilleurs joueurs au monde à leur poste. Il y a évidemment le pilier gauche Andrew Porter ou son homologue de droite Tadhg Furlong, mais surtout une troisième-ligne magistrale ! Josh van der Flier, meilleur joueur du monde World Rugby en 2022, Caelan Doris et évidemment le nouveau capitaine Peter O’Mahony, qui va mettre l’expérience engrangée au cours de ses 101 sélections au service de l’équipe. Chez les avants, on peut également parler du talonneur Dan Sheehan ou encore le deuxième-ligne James Ryan.

Des arrières d’expérience

On ne manque également pas de talent derrière, en commençant par une paire de centres qui est devenue une référence mondiale avec Bundee Aki (l’un des meilleurs joueurs du dernier Mondial) et Garry Ringrose, sans oublier Robbie Henshaw. Sur les ailes, si Keith Earls ou Andrew Conway ne sont plus là, l’Irlande a des beaux jours devant elle avec James Lowe, sans oublier l’arrière Hugo Keenan qui est lui aussi considéré comme l’un des plus grands joueurs au monde à son poste. On peut également penser au retour en grâce de Jacob Stockdale, qui est un véritable poison pour les défenses adverses lorsqu’il est à son meilleur niveau.