Rugby - 6 Nations : Pourquoi le XV de France est viré du Stade de France

Axel Cornic

Ce vendredi, le XV de France va lancer le Tournoi des 6 Nations 2024 face à l’Irlande, dans l’une des rencontres les plus attendues de l’année. Ce ne sera toutefois pas au Stade de France, traditionnelle enceinte des Bleus du rugby, puisque c’est le stade Vélodrome de Marseille qui va accueillir cette affiche de gala.

Traditionnellement, tout le rugby hexagonal se réuni à Paris pour supporter le XV de France dans le Tournoi des 6 Nations. Cette édition 2024 va toutefois rompre avec le passé, puisque pour la première fois de leur histoire les Bleus vont jouer dans trois régions différentes !

XV de France - Antoine Dupont : Galthié lance la révolution ! https://t.co/x2XBY1AnIt pic.twitter.com/BO8Ej0qbYs — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

Marseille, Villeneuve-d'Ascq et Lyon pour les Bleus

Ce vendredi 2 février (21h), c’est au stade Vélodrome de Marseille que le XV de France va accueillir la première de ses trois rencontres à domicile de ce 6 Nations. Ce sera contre l’Irlande d’Andy Farrell, qui reste sur une large victoire (32-19) et surtout un Grand Chelem en 2023. Pour l’Italie, les hommes de Fabien Galthié iront à Villeneuve-d'Ascq pour jouer au stade Pierre-Mauroy (25 février, 16h), avant de finir en beauté sur un Crunch face à l’Angleterre au Groupama Stadium de Lyon (16 mars, 21h).

Le Stade de France se prépare pour les JO 2024

Mais pourquoi donc le XV de France ne jouera pas au Stade de France ? C’est connu depuis plusieurs mois déjà, l’enceinte de Saint-Denis est en plein travaux en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 aout prochain. Tout a commencé juste après la finale de la dernière Coupe du monde de rugby entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande du 28 octobre dernier (11-12), avec notamment l‘installation d’un réseau 5G, de nouveaux écrans et des pistes d’athlétisme. Les Bleus du rugby ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés, puisque Kylian Mbappé et l’équipe de France de football seront également obligés de partir en province ! Ils seront à Lyon et Marseille en mars (le 23 contre l’Allemagne et le 26 contre le Chili), puis Bordeaux et Metz en juin pour la préparation de l’Euro 2024.

« C’est pratiquement 2M€ par match sur les deux grosses affiches de l’Irlande et l’Angleterre »