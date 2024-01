«Bien sûr que ça m’énerve» : Snobé par Galthié, il se lâche

Arnaud De Kanel

Présent lors de la dernière Coupe du monde, Antoine Hastoy est l'un des principaux absents de la liste de Fabien Galthié pour la préparation du match face à l'Irlande. Malgré l'indisponibilité de Romain Ntamack, c'est Antoine Gibert qui sera le remplaçant de Matthieu Jalibert. Conscient de ses mauvaises performances après le Mondial, l'ouvreur rochelais est irrité.

Héroïque lors de la dernière Champions Cup, Antoine Hastoy avait été retenu pour la Coupe du monde suite à la grave blessure de Romain Ntamack. Mais depuis l'élimination contre l'Afrique du Sud, l'ouvreur a connu un gros passage à vide avec le Stade Rochelais qui lui a coûté sa place dans le groupe du XV de France. En effet, Fabien Galthié a préféré faire confiance à Antoine Gibert, provoquant forcément de la frustration chez Hastoy.



«Bien sûr que ça m’énerve, je suis un compétiteur»

Il promet malgré tout de surfer sur une bonne dynamique pour faire son retour le plus tôt possible. « Bien sûr que ça m’énerve, je suis un compétiteur. J’ai les crocs, forcément. Et j’ai envie que ça se voit. Il faut continuer. Ça ne doit pas être que sur un seul match. J’ai envie de reproduire de grosses prestations et de faire le maximum pour y revenir. Je vais continuer de travailler dans mon coin et avec l’équipe. Et puis arrivera ce qui arrivera », a-t-il déclaré après la victoire des Maritimes à Sale il y a dix jours. Le voilà reboosté.

«Je suis plein gaz»