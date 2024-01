Murrayfield, Twickenham, AVIVA Stadium... Les stades mythiques du Tournoi des 6 Nations

Axel Cornic

La tradition du Tournoi des 6 Nations ne passe pas seulement par le rugby, mais également par les théâtres où se sont déroulés des nombreux combats. Avec le10sport.com, nous vous emmenons faire le tour de ces enceintes légendaires et séculaires pour certaines, qui vont cette année encore nous faire vibrer.

Cette année 2024 est un peu spéciale pour le XV de France. Jeux Olympiques obligent, les hommes de Fabien Galthié ne vont pas fouler la pelouse du Stade de France et recevront donc par trois fois, mais dans des enceintes inédites dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Il y a le stade Vélodrome pour le choc face à l’Irlande (2 février), le stade Pierre Mauroy pour l’Italie (25 février) et pour finir le Groupama Stadium de Lyon pour le Crunch contre l’Angleterre (16 mars).

Twickenham

Les autres équipes auront toutes leurs stades traditionnels, avec évidemment le plus emblématique qui n’est autre que Twickenham. Construite en 1909, l’enceinte londonienne est tout simplement considéré comme LE temple du rugby. Il est de propriété de la Fédération anglaise de rugby et donc, n’héberge que des rencontres du XV de la Rose, lors du 6 Nations comme lors des test-match d’automne et d’hiver. Avec ses 82.000 places il est le stade plus grand de la compétition et va notamment accueillir la rencontre face au Pays de Galles (10 février) et celle contre l’Irlande (9 mars).

Le Principality Stadium

Juste derrière en termes de capacité et en l’absence du Stade de France, on retrouve le Principality Stadium de Cardiff (anciennement Millennium), construit en 1999 à l’emplacement de la mythique enceinte de l’Arms Park et qui peut accueillir jusqu’à 73.931 spectateurs. Il a la particularité d’avoir un toit rétractable, ce qui en fait le deuxième plus grand stade au monde doté de cette technologie. C’est évidemment l’antre du XV du Poireau et là encore, c’est la Fédération galloise qui en est propriétaire, ce qui représente une entrée d’argent non négligeable. Pour rappel, il a notamment été le théâtre du quart de finale entre la France et la Nouvelle-Zélande de 2007, avec la victoire des hommes de Bernard Laporte (18-20).

Lo Stadio Olimpico

Enceinte surtout connue pour héberger les match de football de l’AS Roma, de la Lazio et de l’équipe d’Italie, le Stadio Olimpico se met chaque année au rugby, le temps du Tournoi des 6 Nations. Il est le troisième stade en termes de capacité sur cette édition 2026 (72.698 places), mais il est également l’un des moins fréquentés, avec la Squadra Azzurra qui peine à faire le plein. Érigé en 1953 dans le nord de Rome, il n’a accueilli la sélection transalpine que à partir de 2012, puisque l’ancien stade Flaminio ne respectait plus les normes. Il va notamment accueillir l’Angleterre lors de la première journée (3 février), puis l’Écosse lors de l’avant-dernière journée (9 mars).

Murrayfield

Autre stade mythique du 6 Nations, Murrayfield. Construit en 1925 dans l’ouest d’Édimbourg, il est sans aucun doute l’une des destinations rêvées par les amateurs de rugby et il a une capacité de 67.144 places, ce qui en fait donc le quatrième de notre classement. Il a longtemps été le plus grand stade du Tournoi avant sa restructuration en 1995 et jusqu’en 1999, il a détenu le record d’affluence pour un match de rugby, avec pas moins de 104.000 spectateurs. C’est le XV du Chardon qui y joue et en 2025 il fêtera donc son centenaire, avec les supporters écossais qui doivent sans aucun doute espérer voir d’ici là leur équipe remporter enfin un premier titre depuis le passage à six équipes en 2000.

L’AVIVA Stadium

Plus jeune et plus petit stade de la compétition, l’AVIVA Stadium et ses 51.000 places sont sortis de terre en 2010 à l’emplacement du légendaire Lansdowne Road. Cette enceinte est notamment passé à l’histoire pour une particularité assez déroutante, puisqu’une ligne de chemin de fer passait sous l’une des quatre tribunes. On pouvait ainsi entendre le train siffler en plein match ! Dans sa nouvelle configuration, il offre tous les conforts nécessaires et héberge donc les rencontres de l’Irlande, mais également du Leinster, la province de Dublin. Il a laissé d’excellents souvenirs à La Rochelle qui y a gagné la Champions Cup en 2023 (face justement au Leinster, 26-27), un peu moins au XV de France, qui y a perdu lors de son dernier déplacement (32-19).