Rugby - 6 Nations : France-Écosse, Galthié déjà dos au mur

Axel Cornic

Après la claque reçue par l’Irlande sur la pelouse du stade Vélodrome (17-38), le XV de France doit rapidement réagir. L’occasion parfaite se présente ce samedi avec l’Écosse (15h15), qui a signé une première victoire dans ce 6 Nations 2024 et a souvent déjoué les plans de Fabien Galthié à Murrayfield, ces dernières années.

Cela faisait longtemps que le XV de France de Fabien Galthié n'avait pas encaissé deux défaites consécutives, mais celles-ci font particulièrement mal. Car tout le rugby tricolore attendait une réponse après l’élimination de la dernière Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29), mais finalement les Bleus n'ont rien pu faire face à une Irlande ultra-dominatrice.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇫🇷 Rendez-vous samedi 15h15 𝒂̀ 𝑴𝒖𝒓𝒓𝒂𝒚𝒇𝒊𝒆𝒍𝒅 ! 💪#ECOFRA #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/KqF7N5gVTW — France Rugby (@FranceRugby) February 8, 2024

L’Écosse, la bête noire de Galthié

Le Grand Chelem, que visait Fabien Galthié après la désillusion du Mondial, c’est perdu. Reste désormais à gagner tous les matchs restant en espérant en un faux pas de l’Irlande pour espérer remporter le Tournoi des 6 Nations, en commençant par ce samedi. Le premier déplacement du XV de France approche à grands pas et ce sera sur la mythique pelouse de Murrayfield, où Galthié a perdu trois fois depuis son arrivée dans le staff de Jacques Brunel, en 2019.

Townsend se passe de son capitaine !

Ce deuxième match du 6 Nations 2024 a tout d’un piège pour le XV de France, avec l’Ecosse qui est actuellement 3e après sa victoire sur le Pays de Galles le week-end dernier (26-27). Avec un jeu très rythmé, une grande vitesse de mouvement et surtout Finn Russell à la baguette, le XV du Chardon pourrait bien en faire voir de toutes les couleurs à des Français qui se sont fait éteindre par les vagues successives des Irlandais. A noter tout de même l’absence du capitaine Jamie Ritchie, non retenu par le sélectionneur Gregor Townsend, ainsi que les forfaits de l’ancien Toulousain Richie Gray et du troisième-ligne Luke Crosbie.

ICYMI: The Scotland side for Round 2⃣ of @SixNationsRugby. Read more: https://t.co/t7chi9tsi0 pic.twitter.com/PkGdy6BfK4 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) February 8, 2024

Victoire obligatoire pour la France

Une grande partie de cette rencontre devrait se jouer dans la conquête, secteur qui a cruellement fait défait au XV de France face à l’Irlande. Mais Fabien Galthié n’a apporté qu’un seul changement dans son huit de devant, avec Cameron Woki qui vient remplacer le suspendu Paul Willemse, en deuxième-ligne. Le joueur du Racing 92 pourrait apporter son talent en touche et possède un profil plus mobile. Et c’est justement vers la mobilité que l’on semble se diriger, puisque l’autre changement dans le XV de départ concerne l’ailier Louis Bielle-Biarrey, dont la vivacité a été préférée à un Yoram Moefana plus physique et titulaire lors du premier match du 6 Nations.